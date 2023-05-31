NBA／種子序已無參考價值 金塊教頭：巴特勒就是戰士

外界一面倒的看好金塊將在總冠居賽勝出，但教頭馬龍不敢掉以輕心。(美聯社)

NBA總冠軍賽 將在6月1日點燃戰火，將由隊史首度闖進總冠軍賽的金塊隊出戰史上第二支以分區老八姿態晉級決賽的熱火隊，儘管在對手出爐後外界一面倒的看好金塊將勝出，不過金塊總教練馬龍（Michael Malone）在今天受訪時強調，希望球員能夠拋開種子序的差異，因為熱火將會是他們有史以來的最大挑戰。

在西區冠軍賽以4：0橫掃湖人後，金塊直到昨天才確認冠軍賽對手為熱火，而在昨天冠軍賽對戰組合出爐後，金塊也被評估將有很大的機率奪下隊史首冠，不過今年熱火在季後賽 期間已經接連擊敗本季聯盟戰績排名前兩名的公鹿與塞爾蒂克，讓金塊總教練馬龍嚴陣以待。

對於將迎戰聯盟史上第二支以分區老八晉級冠軍賽的球隊，馬龍在今天受訪時就強調，在這個階段種子序已經沒有什麼參考價值，「當你打進NBA總冠軍賽時，種子序已經不能代表什麼，對於那些認為這個系列賽將會很簡單的人來說，我不知道該對他們說些什麼，因為這將會成為我們的最大挑戰。」

馬龍強調，對於首度衝擊總冠軍的金塊來說，這本身就已經是一件很艱難的事情，尤其他們接下來將面對的還是由巴特勒（Jimmy Butler）領軍的熱火，「當我看著巴特勒時，就知道他與其他球員有著不同的動力，尤其是他的競爭精神和一種努力不懈的進攻，看到他去年輸球在記者會上說的一切，在一年後已經實現，這真的太酷了。」

馬龍指出，巴特勒不僅擁有強大的天賦，還很強壯、高大，更能在球場上都找到適合自己的位置，讓他幾乎是難以被防守，「他還能夠製造犯規站上罰球線，重點是他總是無懼、堅強且無情，就是一名戰士。」

今年季後賽期間扮演金塊大鎖的葛登（Aaron Gordon），也被認為將是防守巴特勒的不二人選，他說：「我守過杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）、唐斯（Karl-Anthony Towns）等人，但巴特勒有諸多的原因會讓他比這些人難以防範，他能做到所有事情，不論是有形還是無形，我只能盡所能在不犯規的情況下去面對他。」