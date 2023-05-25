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NBA／拜託球迷放過自己 厄文避談下一步：不急著做決定

記者曾思儒／即時報導
厄文季後賽現身湖人隊球場。（Getty Images）
厄文季後賽現身湖人隊球場。（Getty Images）

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）季後賽現身湖人隊球場，引起不少話題，但即將成為自由球員的他強調，還不想談下一步，還請球迷給他些空間，別再逼自己做決定。

「別在推特提到我，所有球迷們，現在別討論我了，拜託，可以請你們讓我離開這些嗎？可以讓我平靜的和家人相處嗎？」厄文接受《達拉斯晨報 （The Dallas Morning News）》訪問時請球迷別把自己狀態當作茶餘飯後的討論，甚至還幾度爆了粗口。

「我今年夏天會成為自由球員，但我不急著做決定。」厄文提到，一些名嘴也會在電視上討論自己，讓他十分不爽，「拜託所有人，可以尊重我的請求，停止關注可以嗎？」

厄文再次強調，不急於做下一步的決定，自己也很清楚職業生涯會面臨什麼。

本季從籃網隊被交易到獨行俠隊的厄文，和獨行俠球星唐西奇（Luka Dončić）組成夢幻後場，但兩人都受傷病所困，合體時間有限，獨行俠更無緣季後賽。將成自由球員的厄文，可以在自由市場獲得4年2億2060萬美金的頂級合約，若是和獨行俠繼續合作，有機會拿到5年2億7200萬美金的大約。

獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）上月曾提到，留下厄文是今年休季期間的主要任務，但主角還不急著做決定，也不希望外界聲音造成自家團隊的困擾。

厄文 季後賽 湖人

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