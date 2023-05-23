NBA／約柯奇在西區決賽證明身手？詹姆斯：完全沒有

約克奇、詹姆斯。（路透）

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今年雖沒完成年度MVP三連霸，但季後賽 繳出全能演出，西區決賽更是有平均「大三元」的表現率隊直落4「橫掃」湖人 隊，但「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）卻認為約柯奇並沒證明什麼。

約柯奇西區決賽4戰場均繳出27.8分、14.5籃板和11.8助攻，命中率5成08，三分球命中率更有4成7，不過當媒體詢問詹姆斯，約柯奇這系列賽是否有證明自己，詹姆斯給了否定答案。

「什麼都沒有。」22日也有40分、10籃板的詹姆斯解釋，早就知道約柯奇有多優秀，「這個聯盟有好幾個球員，有不同的球風，我也喜歡以某種方式比賽，而他是會讓你防守失去平衡的球員，因為他有得分、籃板、投射能力，還有預判能力，聯盟中不是很多球員能這樣。」

詹姆斯表示，綜合以上特質，早就有心理準備在西區決賽要面對「怪獸」等級的對手，且詹姆斯還有不同觀點，他說：「每個人都會討論他的數據，但我不認為很多人會去討論他的腦袋，沒被討論可能因為很多人不明白，但我知道，他很特別。」

約柯奇22日就在戴維斯（Anthony Davis）嚴防下完成30分「大三元」，最後51.1秒的致勝進球更是關鍵。

「當你有像約柯奇這樣的球員，高大又有腦袋，無法犯下太多錯。」詹姆斯補充說，就算能完全對位，約柯奇還可以使出像「大鳥」柏德（Larry Bird）般的招數將球拋進，的確是難纏對手。