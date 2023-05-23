NBA／巴特勒3節收工 暫停手勢諷綠衫軍…熱火3：0聽牌

巴特勒幫對手喊暫停。（視頻截圖）

熱火隊今年季後賽 締造的「老八傳奇」，驚奇成分愈來愈濃。21日一票選秀落選的球員火力全開，只花三節就鎖定勝利，當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）還做出暫停手勢嘲諷對手，第四節更直接當啦啦隊，見證球隊以128：102輕鬆擊敗塞爾蒂克隊，東區決賽取得3：0的「聽牌」絕對領先。

繼湖人 之後，塞爾蒂克在東區冠軍賽第3戰徹底遭到熱火痛擊，慘輸26分，形成東西區冠軍賽都是3：0聽牌罕見情況。根據「ESPN」統計顯示，這是湖人和塞爾蒂克歷年來在季後賽第3次出現同時陷入「0：3」的絕境。

熱火此役命中率超過5成6，其中三分球35投19中、命中率超過5成4，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）形容「對大家來說，籃框就像海一樣大。」

這場比賽大勝是由熱火的選秀落選球員領銜，文森（Gabe Vincent）14投11中轟下全場最高29分，板凳出發的羅賓森（Duncan Robinson）三分球7投5中貢獻22分，馬丁（Caleb Martin）也有18分，讓總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）離領軍熱火闖進第6次的總冠軍賽 只差一勝。

文森強調，系列賽要贏下4場才是結束，「我們不會3勝就滿足。」根據統計，季後賽前3戰都奪勝的隊伍，出線機率是百分百，熱火在同樣狀況下更有8勝0敗完美戰績。

熱火當家球星巴特勒此役只打31分鐘就收工，他第三節大幅領先下還做出「暫停」動作，向第一戰做出同樣舉動的塞爾蒂克長人霍福特（Al Horford）「致敬」，誇張動作引起討論。

塞爾蒂克隊雖以東區第2種子之姿晉級季後賽，東區決賽面對第8種子熱火隊卻一籌莫展，頭兩戰主場沒守住不說，第3戰更以102：128遭到血洗，本季第一年執教塞爾蒂克的總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）成眾矢之的，他也將輸球一肩承擔，表示「責任在我」。