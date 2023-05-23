我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯回家 金塊橫掃湖人 隊史首闖總冠軍

蓋茲捲腥聞 曾給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失

NBA／巴特勒3節收工 暫停手勢諷綠衫軍…熱火3：0聽牌

體育新聞組／綜合報導
巴特勒幫對手喊暫停。（視頻截圖）
巴特勒幫對手喊暫停。（視頻截圖）

熱火隊今年季後賽締造的「老八傳奇」，驚奇成分愈來愈濃。21日一票選秀落選的球員火力全開，只花三節就鎖定勝利，當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）還做出暫停手勢嘲諷對手，第四節更直接當啦啦隊，見證球隊以128：102輕鬆擊敗塞爾蒂克隊，東區決賽取得3：0的「聽牌」絕對領先。

湖人之後，塞爾蒂克在東區冠軍賽第3戰徹底遭到熱火痛擊，慘輸26分，形成東西區冠軍賽都是3：0聽牌罕見情況。根據「ESPN」統計顯示，這是湖人和塞爾蒂克歷年來在季後賽第3次出現同時陷入「0：3」的絕境。

熱火此役命中率超過5成6，其中三分球35投19中、命中率超過5成4，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）形容「對大家來說，籃框就像海一樣大。」

這場比賽大勝是由熱火的選秀落選球員領銜，文森（Gabe Vincent）14投11中轟下全場最高29分，板凳出發的羅賓森（Duncan Robinson）三分球7投5中貢獻22分，馬丁（Caleb Martin）也有18分，讓總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）離領軍熱火闖進第6次的總冠軍賽只差一勝。

文森強調，系列賽要贏下4場才是結束，「我們不會3勝就滿足。」根據統計，季後賽前3戰都奪勝的隊伍，出線機率是百分百，熱火在同樣狀況下更有8勝0敗完美戰績。

熱火當家球星巴特勒此役只打31分鐘就收工，他第三節大幅領先下還做出「暫停」動作，向第一戰做出同樣舉動的塞爾蒂克長人霍福特（Al Horford）「致敬」，誇張動作引起討論。

塞爾蒂克隊雖以東區第2種子之姿晉級季後賽，東區決賽面對第8種子熱火隊卻一籌莫展，頭兩戰主場沒守住不說，第3戰更以102：128遭到血洗，本季第一年執教塞爾蒂克的總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）成眾矢之的，他也將輸球一肩承擔，表示「責任在我」。

塞爾蒂克首節22：30落後，半場已陷入44：61劣勢，加上第三節只拿17分，讓熱火早早奠定勝基。「綠衫軍」一票球星黯淡無光，泰托姆（Jayson Tatum）14分已經是全隊最高，布朗（Jaylen Brown）的12分是先發唯二得分兩位數的球員。

巴特勒率熱火提前聽牌。（歐新社）
巴特勒率熱火提前聽牌。（歐新社）

季後賽 湖人 總冠軍賽

上一則

NBA／湖人被剃頭出局 詹姆斯生涯第3次「受屈辱」

下一則

NBA／約柯奇寫紀錄繳場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

延伸閱讀

NBA／「以彼之道還施彼身」 巴特勒暫停手勢嘲諷綠衫軍

NBA／「以彼之道還施彼身」 巴特勒暫停手勢嘲諷綠衫軍
NBA／被噴垃圾話 巴特勒「爆氣」逆轉勝

NBA／被噴垃圾話 巴特勒「爆氣」逆轉勝
NBA／巴特勒35分7助攻6抄截 喬丹後第2人

NBA／巴特勒35分7助攻6抄截 喬丹後第2人
NBA／不意外隊友挺身外線射穿綠軍 巴特勒：我們整年都如此

NBA／不意外隊友挺身外線射穿綠軍 巴特勒：我們整年都如此

熱門新聞

季中加盟高雄鋼鐵人的林書豪帶隊打出佳績。（中央社）

林書豪腦震盪 父母不捨問：可不可以退休

2023-05-16 09:44

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

2023-05-19 23:46
佛斯特在比賽時遭詹姆斯撞擊。（影片截圖）

NBA／遭詹姆斯撞傷 「最爛裁判」嘴噴血：你一直想這麼做吧

2023-05-21 02:30
湖人總教練漢姆。（Getty Images）

NBA／沒霍華德怎麼守約柯奇 湖人主帥：到他家綁架他

2023-05-16 08:37
詹姆斯18日在比賽中使出反手大風車扣籃，卻罕見失手。(美聯社)

NBA／詹皇反手扣籃竟「放槍」 八村壘露出尷尬笑容

2023-05-19 08:44
穆雷第四節獨拿23分，引領金塊逆轉秀。（路透）

NBA／穆雷第4節大爆發轟垮湖人 金塊逆轉奪西冠2連勝

2023-05-18 23:31

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」