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NBA／詹姆斯回家 金塊橫掃湖人 隊史首闖總冠軍

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NBA／詹姆斯最後一擊「吃鍋」 約柯奇率金塊橫掃湖人首闖總冠軍

記者蔡佳霖／綜合外電報導
金塊113：111湖人，在西區冠軍賽四勝晉級總冠軍賽。（路透）
金塊113：111湖人，在西區冠軍賽四勝晉級總冠軍賽。（路透）

西區冠軍賽22日晚，詹姆斯（LeBron James）在生死第四戰賣老命轟進40分10籃板9助攻，其中31分出現在上半場，然而包山包海的他終究還是敵不過體能下滑，第四節最後4秒的招牌「坦克切」試圖追平比分，卻被金塊封阻下來。湖人先盛後衰，以111比113飲恨，金塊4連勝橫掃對手，隊史首度打進總冠軍賽

最後關鍵時刻硬是單打輾過禁區放進致勝分的約柯奇（Nikola Jokic），全場拿下30分14籃板13助攻3阻攻，達成今年季後賽第8次大三元，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）躍居史上第一。

即便已經3連勝聽牌，客場作戰的金塊此戰依然謹慎用兵，7人輪替中之下，先發5人得分均達雙位數。

前兩戰火力大爆發的穆雷（Jamal Murray），外線手感不佳，三分球完全沒有命中，靠著18投10中得到25分5助攻3籃板2抄截，葛登（Aaron Gordon）適時站了出來，14投9中包括3記三分球，拿到22分6籃板5助攻2阻攻，更在最後一波攻防中賞了詹姆斯「再見火鍋」。

波特（Michael Porter Jr.）得到15分10籃板，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）13分。

38歲的詹姆斯在沒有退路的西區冠軍賽第4戰再次展現「全力詹」姿態，首節就豪取21分，追平聯盟近25年在面臨生死戰的首節得分紀錄，同時也追平他個人生涯在季後賽的單節得分紀錄，更達成季後賽8000分里程碑。

整個上半場，詹姆斯火力全開燃燒小宇宙，13投11中，包括三分球4投全中，以驚人效率狂砍31分4助攻4籃板2抄截，在他的帶動之下，湖人團隊命中率衝破55%，三分球11投7中，完全碾壓金塊的表現，取得73比58的領先優勢。

不過進入下半場之後，戰況風雲變色。湖人顯得氣力放盡，全隊宛如失魂屢投不中，命中率大幅跌到3成以下，沒有命中一記外線，反觀金塊卻是發揮鋒線優勢，不斷蠶食鯨吞，約柯奇單節獨拿13分，搭配葛登把握空檔三分球機會，金塊強勢反擊，在第三節還剩4分39秒時一舉超前比分，本場比賽首度取得領先。

第四節雖然金塊大半時間維持領先優勢，但始終難以拉開，雙方一路僵持到最後讀秒階段，戴維斯（Anthony Davis）4罰得手將比分追成111比111平手；隨後約柯奇衝進內線拿到重要兩分。詹姆斯和穆雷先後出手未中，留給湖人4秒時間，詹姆斯持球切入遭到封阻，失去最後追平機會。

詹姆斯全場25投15中並且砍進4顆三分球，狂轟40分10籃板10助攻2抄截；戴維斯15投6中，得到23分14籃板3阻攻，其中10分出現在第四節。里夫斯（Austin Reaves）17分，施羅德（Dennis Schroder）13分。

總冠軍賽 湖人 NBA

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