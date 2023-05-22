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NBA／老八晉級總冠軍賽 熱火差1勝寫下歷史第3隊

中央社／台北22日電
熱火21日東區決賽第3戰以128：102痛宰波士頓塞爾蒂克，在系列賽率先聽牌。(路透)
熱火21日東區決賽第3戰以128：102痛宰波士頓塞爾蒂克，在系列賽率先聽牌。(路透)

NBA邁阿密熱火21日東區決賽第3戰以128：102痛宰波士頓塞爾蒂克，在系列賽率先聽牌，熱火只差1勝，就能成為歷年來第3支例行賽場均得分墊底，最終晉級總冠軍賽的隊伍。

在東區上演老八傳奇的邁阿密熱火，東區決賽出戰塞爾蒂克，在拿下前2戰勝利後，21日第3戰回到主場也沒有讓熱火球迷失望，在文森（Gabe Vincent）、羅賓森（Duncan Robinson）聯手下，以128：102再度擊敗綠衫軍，在7戰4勝制系列賽取得3比0領先。

依ESPN Stats & Info數據顯示，熱火成為歷年來第一支以超過25分的差距、贏得季後賽的第8種子。

熱火今年季後賽面對東區例行賽前2名隊伍密爾瓦基公鹿、塞爾蒂克取得壓倒性的優勢，根據美國數據網站StatMuse統計，熱火一共拿下7勝1敗。

值得一提的是，熱火隊本季例行賽場均得分109.5分，在所有球隊中敬陪末座，相較場均得分第一的沙加緬度國王，少了11.2分，而熱火在季後賽展現團隊戰力，進攻端發揮出色。

依ESPN Stats & Info數據顯示，熱火只差1勝，就能加入底特律活塞（1956年）、金州勇士（1964年）的行列，成為史上第3支例行賽場均得分墊底，最終闖進季後賽的隊伍。

季後賽 勇士 波士頓

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