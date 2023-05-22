NBA／38歲詹姆斯老矣？金塊3連勝聽牌 湖人瀕出局

金塊穆雷(右)攻下37分，助隊再勝湖人取得三連勝聽牌。（歐新社）

挾2連勝優勢到洛城作客的金塊隊，完全展現團隊戰力，硬是撐過第三節約柯奇（Nikola Jokic）犯規麻煩和穆雷（Jamal Murray）得分掛零的嚴酷考驗，在第四節外線全開，殺出一波13：0重要攻勢，一口氣重創湖人 隊防線，最終再以119：108力壓對手，在西區冠軍賽取得3連勝「聽牌」。

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賽後走回休息室途中，穆雷連續說了兩次，「再5場勝利、再5場勝利。」他前一戰在第四節轟垮湖人，20日半場轟進30分，整場比賽再度拿下37分，成了終結「紫金軍團」的無情劊子手。

而面對金塊凌厲的內外結合攻勢，湖人防線難以招架，進攻端隨著詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Quincy Davis）體能明顯下探，其他人又無法有效支援，在系列賽已經面臨絕境。

此役詹皇雖力拚43分鐘、攻下23分、送出12次助攻，但他在今年季後賽 第四節投籃命中率僅35%，和前三節有將近20%落差。

已經38歲的詹姆斯，今年季後賽有著明顯的衰退現象，根據美國轉播單位ESPN統計，詹姆斯在今年季後賽的前三節投籃命中率都是53%，不過到了第四節快速下滑到只有35%，而此戰則是6投2中，命中率僅33%。

更慘的是，體力不足的詹姆斯，為了省力多次選擇在三分線外出手，偏偏命中率不佳，在此役比賽前，詹姆斯第四節三分球20投僅1中，而這場比賽同樣也只有4投1中。

至於湖人隊史則是第9次遇到0勝3敗，湖人前8次都在第4戰吞敗，遭橫掃出局，次數也居全聯盟之冠。但湖人主帥漢姆（Darvin Ham）試著鼓舞士氣。「我們還沒出局。現在是0：3落後，而非0：4。我們就還有希望。」

根據美國媒體「landofbasketball.com」統計，過去NBA 季後賽史上，共出現過149次系列賽3比0的情況，從來沒有任何球隊能逆轉，其中91次被橫掃，搶回1勝的有44次、2勝的有11次，打到第7戰的也僅有3次。