NBA／38歲詹姆斯累了 季後賽第4節命中率僅35%

洛杉磯湖人在西區冠軍賽苦吞3連敗面臨淘汰，詹姆斯雖攻下23分、送出12次助攻，但他在今年季後賽第4節投籃命中率僅35%。(Getty Images)

NBA洛杉磯 湖人20日在西區冠軍賽苦吞3連敗面臨淘汰，詹姆斯雖力拚43分鐘、攻下23分、送出12次助攻，但他在今年季後賽 第4節投籃命中率僅35%，和前3節有將近20%落差。

已經38歲的詹姆斯（LeBorn James），今年季後賽有著明顯的衰退現象，根據美國轉播單位ESPN統計，詹姆斯在今年季後賽的前3節投籃命中率都是53%，不過到了第4節快速下滑到只有35%，而20日則是6投2中，命中率僅33%。

更慘的是，體力不足的詹姆斯，為了省力多次選擇在三分線外出手，偏偏命中率不佳，在20日的比賽前，詹姆斯第4節三分球20投僅1中，而20日同樣也只有4投1中。

面對陣容完整、有裡有外的丹佛金塊，詹姆斯在防守上也需要投入大量的體力，確實讓他無法在攻守兩端都兼顧。

根據美國媒體StatMuse統計數據，NBA史上在分區冠軍賽裡，每場三分球出手超過5次以上，但命中率最低的前2名球員，就是今年波士頓塞爾提克的布朗（Jaylen Brown）及詹姆斯，布朗的命中率為15.4%、詹姆斯15.8%。

美國媒體landofbasketball.com統計，過去NBA季後賽史上，共出現過149次系列賽3比0的情況，從來沒有任何球隊能逆轉，其中91次被橫掃，搶回1勝的有44次、2勝的有11次，打到第7戰的也僅有3次。

至於在北美4大職業運動賽事中，美國職棒大聯盟（MLB）發生過1次從0比3大逆轉獲勝，美國職業冰球（NHL）則是發生過4次。