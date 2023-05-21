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NBA／湖人主場沒輸過 詹姆斯仍未放棄

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯決心捍衛主場。（美聯社）
詹姆斯決心捍衛主場。（美聯社）

湖人錯過西區冠軍賽前兩戰在「魔鬼高原」搶勝的契機，如今只能帶著0：2落後劣勢全力捍衛自家主場，儘管過去歷史上共出現447次系列賽0：2落後的情況，其中僅有33次能夠完成逆轉，但對詹姆斯（LeBron James）來說，情況還沒有達到需要絕望之際。

詹姆斯說：「這不是單淘汰的NCAA錦標賽，而是要透過7戰4勝才能晉級。如果我們能像第2戰一樣，在下一場比賽打出比前一戰更好表現，我們就有機會贏球。在對手擊敗你4次之前，你總是有機會，這是我們需要具備的信心。我知道眼前的挑戰很大，但我們仍有機會。」

在第二戰的第四節中，穆雷（Jamal Murray）單節豪取23分，全場進帳37分；詹姆斯雖然也有準大三元的全能輸出，但外線失靈，且單調的打法未能奏效，反而有些阻礙了團隊攻勢。詹姆斯認為穆雷確實投進了一些關鍵球，而湖人防守已經做到很好了。

「他到了快24秒違例才出手投進，這一節他出現兩顆關鍵進球，分別是對到我和戴維斯（Anthony Davis）。他在第四節找到準星，我完全不會覺得訝異。」

值得一提的是，湖人本季季後賽在主場還沒有輸過一場球。

湖人 季後賽 NCAA

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