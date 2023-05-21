NBA／被噴垃圾話 巴特勒「爆氣」逆轉勝

塞爾蒂克隊威廉斯（右）與熱火隊巴特勒（左）言語交鋒，變成勝負關鍵。（Getty Images）

NBA 季後賽東區冠軍戰，熱火隊19日在巴特勒（Jimmy Butler）第四節「爆氣」帶領之下，以111：105演出逆轉秀，硬是在波士頓搶下系列賽頭兩勝，取得2：0的巨大優勢。

場上最戲劇性的一刻，是塞爾蒂克隊威廉 斯（Grant Williams）第四節對巴特勒的「挑釁」，對整個戰局造成了天翻地覆改變，這也充分說明「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的強心臟和硬漢自信，另一方面也更能顯現熱火一路從附加賽殺上來的恐怖韌性，以及難以言喻的鬥志。

就在威廉斯轟進三分球隨即對著巴特勒噴垃圾話之際，塞爾蒂克已經取得9分領先優勢，而比賽還剩下6分多鐘。

接下來幾波攻勢，巴特勒直接點名單打威廉斯，不但率隊打出一波18：4的攻勢，也把威廉斯打回板凳區休息。熱火這波攻勢巴特勒包辦9分，也讓球隊在終場前55秒，反以105：100超前。

巴特勒（左）第四節再度大爆發。（Getty Images）

巴特勒賽後調侃對手：「當他開始對我垃圾話時，我確實蠻喜歡的。這讓我注入更多能量在比賽中，讓我提高想要贏球的意志。當對手想要對我碎嘴時，我很OK，只是我不知道，我是不是一個被噴垃圾話的好對象。」

巴特勒之後談到球隊能夠屢屢從逆境中奪勝的特質。「我們陣中有一群鬥志高昂的傢伙，我們從來不放棄，樂於信任彼此，一同奮戰。所以這些事情自然而然就發生了。」

雖說塞爾蒂克還不至於絕望，但從數據來看，NBA歷史上共出現447次系列賽0：2落後的情況，僅有33次能夠完成逆轉（包括8次5戰3勝制系列賽）。