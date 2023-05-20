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NBA／關注度輸湖人 金塊雙星：習慣了，沒放在心上

體育新聞組／ 綜合報導
金塊當家球星約柯奇對聲勢不如他人習以為常。（Getty Images）
金塊當家球星約柯奇對聲勢不如他人習以為常。（Getty Images）

作為西區第一，金塊並沒有收到與戰績相符的聲量，贏球時的掌聲也不如大城市隊伍響亮，這點在對手是湖人時尤為明顯。

影音來源：YouTube

雖然在首戰幾乎全程維持領先，且當家球星約柯奇（Nikola Jokic）還繳出31分、21籃板、14助攻的恐怖數據，聚光燈卻仍聚集在湖人身上，討論著他們在第四節的反攻、戴維斯（Anthony Davis）砍下40分，彷彿他們才是獲勝的第一種子。

不過，這支小市場球隊的成員似乎已對這種現象習以為常，二把手穆雷（Jamal Murray）於賽後採訪如此說道，「我們是丹佛金塊，就算球隊贏球，外界還是談論其他隊，我們早習慣了。這只是讓我們更有動力，然後使獲勝的果實更加甜美。」他18日也證明這點，在第四節狂轟猛炸，帶領球隊逆襲成功，出色表現連詹姆斯（Lebron James）都稱讚，「穆雷在第四節投進2顆關鍵球，他以前就有過這樣的表現，我一點都不意外」，接著補充：「金塊第四節用三分線打敗了我們。」

約柯奇的看法與穆雷不謀而合，他向媒體透露：「自從進了季後賽，一直都是這種情形，這對我們來說不稀奇，老實說，我喜歡。不管怎麼樣，這對我們球隊而言很正常，我不把那些事情放在心上。」

即便關注度不比其他隊，金塊仍用堅強實力一步步往上爬，如今已在西區總決賽取得2：0領先，巨離隊史首度打進總冠軍賽只差兩步。

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