NBA／詹皇累了？末節三分球連失19顆 假摔「演技」也遭揶揄

詹姆斯（右）被嘲諷假摔「演技」超誇張。（美聯社）

西區冠軍賽首戰第四節最後時刻，詹姆斯（LeBron James）一記搶投三分未中，湖人 失去追平機會；在第2戰詹姆斯持續嘗試三分外出手，仍是毫無收穫，甚至成為球隊追分時的阻礙。根據《ESPN》數據顯示，自今年季後賽 首輪第二戰以來，詹姆斯在第四節的比賽中已連續失手19顆三分球，這是過去25個季後賽以來最長紀錄。

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詹姆斯18日上場40分鐘，全場19投9中，外加4罰全進，得到22分10助攻9籃板的準大三元成績，另外還有4抄截、2火鍋的防守貢獻。不過前兩戰下來，詹姆斯的三分球一共10投0中，整個季後賽三分命中率僅25%。

詹姆斯在場上除了球技，「演技」同樣引起球迷討論。這場比賽除了外線屢屢落空，詹姆斯在比賽中出現快攻灌籃大出糗的畫面，也被球迷質疑假摔演得太過，第四節還傷到了左腳踝。

詹姆斯在第四節開端，一次防守約柯奇（Nikola Jokic）回合裡，見到後者的手觸碰到自己的臉，馬上仰天長嘯，並向旁跌落一大段距離，誇張程度直逼世足的內馬爾（Neymar）。

不過，裁判對詹姆斯的動作不予理會，絲毫沒有響哨意圖。反倒是滑行的詹姆斯，不慎撞到旁邊的觀賽球迷，使後者飲料灑在自己頭上。

看到這個景象，網友紛紛揶揄詹姆斯，「這位球迷有順便給他奧斯卡嗎」、「把這個加進假摔合輯裡。」其中一位鄉民還大有來頭，他是近期才獲選年度新秀第二陣的馬刺新星索漢（Jeremy Sochan），過去曾稱呼衛斯特布魯克（Russell Westbrook）「Westbrick」的他，看到詹姆斯的演技後，不禁詢問：「為什麼『詹皇』假摔地如此頻繁？」

而詹姆斯賽後談到傷勢情況透露：「我在籃下踩到了葛登（Aaron Gordon）的腳，我會沒事的。我也會做好第3戰主場比賽的準備。」

事實上詹姆斯上一輪對勇士 時才強調湖人不是假摔球隊，或許是真的沒在鑽研，18日的「演技」並沒有幫助到球隊，反而在假摔後遭到金塊一陣反攻，最後以103：108敗下陣，陷入總比分0：2的劣勢。