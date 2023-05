NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

東區冠軍賽第二戰進行到第四節中,當G.威廉 斯(Grant Williams)飆進三分球將比分擴大9分領先後,直接朝向「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)噴垃圾話挑釁,全波士頓球迷可能都會希望他不要幹這種蠢事!

在被對手挑釁之後,巴特勒當下先露出一抹神秘微笑,之後他單打得手進算加罰,又跟威廉斯頭撞頭互噴,險些釀成衝突。但從這一波恩怨情仇之後,綠衫軍宛如洩了氣的皮球,後續攻勢毫無章法,且一度長達3分多鐘沒有分數進帳,讓熱火趁勢大反擊逆轉戰局,最終反而是以111比105輾過塞爾蒂克,系列賽客場取得2連勝。

巴特勒全場25投12中,攻下27分8籃板6助攻3抄截2阻攻,再次展現全能身手;而在威廉斯正面挑釁之後,巴特勒個人頻頻單打獨拿9分,加上阿德巴約(Bam Adebayo)的罰球,文森(Gabe Vincent)的適時跳投,熱火殺出一波24比9的猛烈反擊,直接把綠衫軍打入深淵。

阿德巴約拿下22分17籃板9助攻的準大三元表現,替補的馬丁(Caleb Martin)貢獻25分,「阿舍哥」羅賓森(Duncan Robinson)也9投6中拿到15分,史特魯斯(Max Strus)11分。

熱火上半場比賽取得54比50的領先優勢,不過泰托姆(Jayson Tatum)第三節狂砍15分,帶動塞爾蒂克單節繳出超過6成命中率,從而超前比分,更一度拉開11分差,眼看有機會在主場扳回顏面。

Jimmy Butler leads the @MiamiHEAT to a 2-0 lead in the Eastern Conference Finals! 27 PTS, 8 REB, 6 AST, 3 STL, 2 BLK 🔥 Game 3: Sunday, 8:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/fdbMIC5bt4

沒想到第四節後段比賽風雲變色,在巴特勒怒氣暴發不斷取分之際,泰托姆和布朗(Jaylen Brown)卻無法有效回應,加上禁區劣勢,比賽局面一下子被熱火奪走,釀成無法挽回的一場敗局。

泰托姆全場得到34分13籃板8助攻,但在第四節關鍵時刻僅靠5次罰球取分,其餘皆未能命中投籃;布朗更是完全消失,最後留下23投7中、僅得16分4籃板3助攻的表現。

巴特勒第四節再度爆發助熱火客場連勝。(美聯社)

R.威廉斯(Robert Williams III)和波格登(Malcolm Brogdon)各拿13分,懷特(Derrick White)11分;至於熱火全隊心中的「MVP」G.威廉斯,則是拿到9分。

Bam Adebayo posts a near triple-double as the @MiamiHEAT go up 2-0 in the ECF!



22 PTS | 17 REB | 9 AST



📅 Game 3: Sunday, 8:30pm/et on TNT pic.twitter.com/cosPR5FunJ