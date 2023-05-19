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NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

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NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

記者蔡佳霖／即時報導

東區冠軍賽第二戰進行到第四節中，當G.威廉斯（Grant Williams）飆進三分球將比分擴大9分領先後，直接朝向「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）噴垃圾話挑釁，全波士頓球迷可能都會希望他不要幹這種蠢事！

在被對手挑釁之後，巴特勒當下先露出一抹神秘微笑，之後他單打得手進算加罰，又跟威廉斯頭撞頭互噴，險些釀成衝突。但從這一波恩怨情仇之後，綠衫軍宛如洩了氣的皮球，後續攻勢毫無章法，且一度長達3分多鐘沒有分數進帳，讓熱火趁勢大反擊逆轉戰局，最終反而是以111比105輾過塞爾蒂克，系列賽客場取得2連勝。

巴特勒全場25投12中，攻下27分8籃板6助攻3抄截2阻攻，再次展現全能身手；而在威廉斯正面挑釁之後，巴特勒個人頻頻單打獨拿9分，加上阿德巴約（Bam Adebayo）的罰球，文森（Gabe Vincent）的適時跳投，熱火殺出一波24比9的猛烈反擊，直接把綠衫軍打入深淵。

阿德巴約拿下22分17籃板9助攻的準大三元表現，替補的馬丁（Caleb Martin）貢獻25分，「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）也9投6中拿到15分，史特魯斯（Max Strus）11分。

熱火上半場比賽取得54比50的領先優勢，不過泰托姆（Jayson Tatum）第三節狂砍15分，帶動塞爾蒂克單節繳出超過6成命中率，從而超前比分，更一度拉開11分差，眼看有機會在主場扳回顏面。

沒想到第四節後段比賽風雲變色，在巴特勒怒氣暴發不斷取分之際，泰托姆和布朗（Jaylen Brown）卻無法有效回應，加上禁區劣勢，比賽局面一下子被熱火奪走，釀成無法挽回的一場敗局。

泰托姆全場得到34分13籃板8助攻，但在第四節關鍵時刻僅靠5次罰球取分，其餘皆未能命中投籃；布朗更是完全消失，最後留下23投7中、僅得16分4籃板3助攻的表現。

巴特勒第四節再度爆發助熱火客場連勝。（美聯社）
巴特勒第四節再度爆發助熱火客場連勝。（美聯社）

R.威廉斯（Robert Williams III）和波格登（Malcolm Brogdon）各拿13分，懷特（Derrick White）11分；至於熱火全隊心中的「MVP」G.威廉斯，則是拿到9分。

帶著兩勝絕對優勢，熱火接下來將回到邁阿密，在今年季後賽中，熱火已經取得主場5連勝，所有利多因素全都掌握在自己手上。

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