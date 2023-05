NBA／34歲帶隊闖東冠 塞爾蒂克教頭領軍哲學源自這部片

塞爾蒂克教頭馬祖拉(Joe Mazzulla)初出茅蘆便帶領球隊闖入東區總決賽,而幫助他執掌球隊的帶兵哲學,竟出自電影 中的一句話。

由班艾佛列克 (Ben Affleck)自導自演的驚悚片「竊盜城」(The Town),講述原為運動員 的主角,由於情勢所逼,不得已成為高智商犯罪分子,並在日後陷入金盆洗手或持續犯案的矛盾中,而電影主場景就是在波士頓,片中搶案地點更是紅襪的芬威球場。

