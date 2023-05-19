NBA／34歲帶隊闖東冠 塞爾蒂克教頭領軍哲學源自這部片

馬祖拉執教首季便帶領塞爾蒂克再次叩關東決。(美聯社)

塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）初出茅蘆便帶領球隊闖入東區總決賽，而幫助他執掌球隊的帶兵哲學，竟出自電影 中的一句話。

由班艾佛列克 （Ben Affleck）自導自演的驚悚片「竊盜城」（The Town），講述原為運動員 的主角，由於情勢所逼，不得已成為高智商犯罪分子，並在日後陷入金盆洗手或持續犯案的矛盾中，而電影主場景就是在波士頓，片中搶案地點更是紅襪的芬威球場。

Joe Mazzulla watches The Town four times a week - name him the Boston Celtics Head Coach immediately pic.twitter.com/cOzXQbgBCm — jordan ☘️ (@whataa_jem) January 12, 2023

雖然看起來與籃球毫無關聯，馬祖拉曾在年初表示，自己一週會反覆觀賞這部電影四次，這是他能以34歲年紀，在原總教練尤多卡（Ime Udoka）因醜聞遭禁賽後，臨危受命接下兵符，隨後幫助隊伍維持高檔戰績的主因。

雖然不確定馬祖拉是否誇大數字，但能知道的是，他很愛這部電影。在搶七大戰擊敗76人隊的賽後採訪中，他身穿一件帽T登場，上頭寫著這部電影的一句台詞，「我們要搭誰的車？(Whose car we gonna take?)」

後衛波格登（Malcolm Brogdon）也為沒看過這部作品的觀眾，解釋它與球隊的關聯，「這代表要我們信任場上一起競技的隊友，富含著寓意：『不論將要經歷什麼，我們會一同面對。』。」

在主場丟掉首戰後，馬祖拉也和電影主角般，陷入不小困境中，若他們遭熱火隊再下一城，則要帶著0：2劣勢前往客隊難以攻下的邁阿密。就看「竊盜城」哲學是否能如常發揮效果，讓綠衫軍扳平戰局。

來源：2010Kmovie