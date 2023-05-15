籃球／與林書豪在台相見歡 「魔獸」霍華德：看到成熟版林來瘋

霍華德與林書豪日前在賽前互相擁抱致意。(圖:高雄17直播鋼鐵人隊提供)

10年前曾在地球的另一端攜手奮戰，10年後卻不約而同地來到台灣職籃發展，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與「豪小子」林書豪 今年前後加入台灣職籃球隊，分別在各自所屬聯盟中颳起了「魔獸旋風」與「林來瘋」，而在霍華德離台前兩人也在台北和平籃球館相見歡，霍華德也稱讚34歲的林書豪讓他看到了比當年更加成熟的林來瘋。

早在13年前訪台時，霍華德與當時仍未進入NBA 的林書豪就有過一面之緣，不過當時霍華德連續兩年帶領魔術打進總冠軍賽 與東區冠軍賽，在聯盟中可說是如日中天，相較之下林書豪卻僅是一位落選新秀，不過談起兩人的那次見面時，霍華德表示，「那時候我身邊有人跟我說，這個人不久後將有機會進入到NBA，我當時只是覺得這很棒。」

魔獸霍華德接受本報系聯合報專訪。(記者陳正興／攝影)

不過3年後再度訪台，林書豪已經因為經過在紐約的「林來瘋」洗禮，這一次霍華德反倒成為了部分台灣球迷口中的「林書豪隊友」，霍華德坦言這確實是自己3年前始料未及，但也為林書豪的表現與在NBA的生涯感到驕傲。

霍華德說：「對我來說我看著他林書豪變成林來瘋，這是很瘋狂的，我很開心他一路堅持了，完成了自己的夢想，那就是站上NBA舞台，並且還是代表台灣，這是很驚人的故事，我想人們都知道要打進NBA是一件多麽困難的事情，很多人都在嘗試，但這依舊很困難。」

而籃球的緣分在本賽季更是將霍華德與林書豪，分別從NBA和CBA帶來到台灣的T1聯盟與PLG，儘管因為分屬不同聯盟讓兩人無緣在場上對決，但兩名NBA級球星在同一地打球所引發的效應，也讓台灣籃球所受檔的關注度邁向了另外一個層級。

霍華德也直言看到了林書豪的近一步蛻變，甚至讓他直呼是看到了「成熟版林來瘋」，「他現在變得更加的沈著，更了解比賽的本質，更能夠讓他的隊友變得更好，對我來說就像是看到了一個『成熟版』的林來瘋，我會說他變得更成熟，是因為他的比賽方式成長了許多，他投籃、傳球、移動都方式都處在一個更輕鬆的模式，這也是他為什麼到現在還在打球，因為他已經有了更棒的經驗。」