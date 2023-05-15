我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：前能源部長培瑞可能投入共和黨初選挑戰川普

CDC統計：紐約州新冠疫情3年逾8萬人死亡

籃球／與林書豪在台相見歡 「魔獸」霍華德：看到成熟版林來瘋

記者劉肇育／台北即時報導
霍華德與林書豪日前在賽前互相擁抱致意。(圖:高雄17直播鋼鐵人隊提供)
霍華德與林書豪日前在賽前互相擁抱致意。(圖:高雄17直播鋼鐵人隊提供)

10年前曾在地球的另一端攜手奮戰，10年後卻不約而同地來到台灣職籃發展，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與「豪小子」林書豪今年前後加入台灣職籃球隊，分別在各自所屬聯盟中颳起了「魔獸旋風」與「林來瘋」，而在霍華德離台前兩人也在台北和平籃球館相見歡，霍華德也稱讚34歲的林書豪讓他看到了比當年更加成熟的林來瘋。

早在13年前訪台時，霍華德與當時仍未進入NBA的林書豪就有過一面之緣，不過當時霍華德連續兩年帶領魔術打進總冠軍賽與東區冠軍賽，在聯盟中可說是如日中天，相較之下林書豪卻僅是一位落選新秀，不過談起兩人的那次見面時，霍華德表示，「那時候我身邊有人跟我說，這個人不久後將有機會進入到NBA，我當時只是覺得這很棒。」

魔獸霍華德接受本報系聯合報專訪。(記者陳正興／攝影)
魔獸霍華德接受本報系聯合報專訪。(記者陳正興／攝影)

不過3年後再度訪台，林書豪已經因為經過在紐約的「林來瘋」洗禮，這一次霍華德反倒成為了部分台灣球迷口中的「林書豪隊友」，霍華德坦言這確實是自己3年前始料未及，但也為林書豪的表現與在NBA的生涯感到驕傲。

霍華德說：「對我來說我看著他林書豪變成林來瘋，這是很瘋狂的，我很開心他一路堅持了，完成了自己的夢想，那就是站上NBA舞台，並且還是代表台灣，這是很驚人的故事，我想人們都知道要打進NBA是一件多麽困難的事情，很多人都在嘗試，但這依舊很困難。」

而籃球的緣分在本賽季更是將霍華德與林書豪，分別從NBA和CBA帶來到台灣的T1聯盟與PLG，儘管因為分屬不同聯盟讓兩人無緣在場上對決，但兩名NBA級球星在同一地打球所引發的效應，也讓台灣籃球所受檔的關注度邁向了另外一個層級。

霍華德也直言看到了林書豪的近一步蛻變，甚至讓他直呼是看到了「成熟版林來瘋」，「他現在變得更加的沈著，更了解比賽的本質，更能夠讓他的隊友變得更好，對我來說就像是看到了一個『成熟版』的林來瘋，我會說他變得更成熟，是因為他的比賽方式成長了許多，他投籃、傳球、移動都方式都處在一個更輕鬆的模式，這也是他為什麼到現在還在打球，因為他已經有了更棒的經驗。」

林書豪 NBA 總冠軍賽

上一則

MLB／母親節前夕媽媽走了 克蕭如期先發雙城 再請喪假

延伸閱讀

最終戰腦震盪退場 林書豪：不能保證明年再打球

最終戰腦震盪退場 林書豪：不能保證明年再打球
黑白集／總統府住一晚 成綠選舉工具

黑白集／總統府住一晚 成綠選舉工具
下季動向 林書豪：不能保證明年再打球

下季動向 林書豪：不能保證明年再打球
籃球／晉級關鍵戰 林書豪被肘擊流鼻血傷退 傳後腦也撞到

籃球／晉級關鍵戰 林書豪被肘擊流鼻血傷退 傳後腦也撞到

熱門新聞

湖人隊球星詹姆斯(前)12日拿下30分9籃板9助攻，率領球隊淘汰勇士隊。(美聯社)

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

2023-05-13 01:00
約科奇和伊許比亞爆發衝突。(Getty Images)

NBA／稱太陽老闆先動手才推開 約柯奇：聯盟要保護我們

2023-05-08 08:36
塞爾蒂克和76人將上演雙方第8次搶七大戰。(Getty Images)

NBA／塞爾蒂克搶七大戰專業戶 8次交手76人寫紀錄

2023-05-12 07:18
柯瑞攻下勇士最高27分。（美聯社）

NBA／戴維斯傷退、柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

2023-05-11 00:48
格林伯格認為，湖人應保留詹姆斯體力，回到洛杉磯後再幫系列賽關門。（Getty Images）

NBA／稱湖人第5戰毫無勝算 媒體提議：讓詹姆斯在家休息

2023-05-10 08:43
大谷翔平敲出本季第8轟。（美聯社）

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

2023-05-10 20:59

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁

銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選