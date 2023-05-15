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柯瑞一紀錄被打破 泰托姆第7戰飆51分創新猷 綠衫軍晉東區冠軍戰

體育新聞組／綜合報導
泰托姆（左）砍進NBA史上第7戰最高的51分。（美聯社）
泰托姆（左）砍進NBA史上第7戰最高的51分。（美聯社）

波士頓塞爾蒂克14日靠主將泰托姆（Jayson Tatum）砍進NBA史上第7戰最高的51率領下，以112：88擊退費城76人，以4勝3負戰績連續第2年挺進美國職籃NBA東區冠軍戰，對上今年寫下「老八傳奇」的熱火。

來源：YouTube

泰托姆另有13個籃板，布朗（JaylenBrown）貢獻25分，塞爾蒂克在7戰4勝制的系列賽中從2勝3負落後中逆轉，讓他們仍有希望史無前例的第18度贏得NBA總冠軍。

塞爾蒂克晉級後，接下來將重演上季東區冠軍戰戲碼，遇上4勝2負淘汰紐約尼克的邁阿密熱火。上季，塞爾蒂克在東區冠軍賽打完7戰後，4勝3負擊敗熱火，闖進總冠軍賽。

泰托姆此役包括三分球10投6中在內，28次出手命中17球，加上14罰11中，一共轟下51分，打破金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）稍早寫下的紀錄。柯瑞在季後賽首輪對沙加緬度國王系列賽的第7戰飆進50分，寫下NBA第7戰得分最多的紀錄。

另外，泰托姆還抓下13個籃板，並有5次助攻和2次抄截。

除此之外，塞爾蒂克令人窒息的防守，也成功壓制本季年度最有價值球員（MVP）安比德（Joel Embiid）的發揮，讓他只拿下15分、8籃板。

布朗（Jaylen Brown）為塞爾蒂克貢獻25分，他在第3節率隊打出單節33比10的攻勢，打破兩隊僵持不下的局面。

那段期間，76人有6分鐘沒有進球，在第4節一度落後26分，接著更在比賽不到4分鐘時，被塞爾蒂克將領先擴大到30分。

安比德此役18投僅5中，只拿下15分。

塞爾蒂克的防守將76人的投籃命中率壓低到3成73，並迫使他們發生14次失誤。

哈里斯（Tobias Harris）攻下76人全隊最高的19分，明星後衛哈登（James Harden）11次出手只命中3球，僅僅拿下9分。

泰托姆告訴體育電視頻道ESPN說：「我覺得很棒，這個系列賽雙方來來回回。很明顯地，前一場比賽，我上半場打得不好，我很高興能有機會重新振作。」

「能夠將戰線拉到第7戰，並回到主場打球，又是在母親節，我勢必得拿出特別的表現獻給母親。」

熱火上季是東區頭號種子，本季則成為1999年的紐約尼克後，首支打進分區決賽的第8種子球隊。

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