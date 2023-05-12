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NBA／湖人主場關門戰迎捷報 戴維斯「沒不上場的理由」

聯合新聞網／綜合報導
戴維斯有望回歸第六戰。(美聯社)
戴維斯有望回歸第六戰。(美聯社)

湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）第五戰被打到頭傷退，一度因頭暈傳出得坐輪椅回休息室，幸運的是賽後已排除腦正當可能，也能自行走出球場。而經過一晚休息後，根據各方消息，戴維斯確定沒有大礙，周五開打的第六戰「沒有不上場理由」。

周四在勇士主場進行的第五戰，比賽剩下7分50秒時，戴維斯於一次籃板爭搶中遭到勇士隊魯尼（Kevon Looney）肘擊頭部，頓時頭暈目眩，甚至傳出是坐輪椅回休息室，雖然最終得以自行走出球場，狀況仍讓人相當擔心。

不過，今日陸續更新狀況，湖人球迷可以放下心中憂慮了。根據Bleacher Report記者海恩斯（Chris Haynes）透露，戴維斯確定將在明日比賽上場；ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）也說：「據多方消息來源表示，戴維斯在第六戰沒有不上場的理由。」

此外從湖人球團稍早公布的傷兵訊息也能發現，戴維斯頭部傷勢並未被列入其中，漢姆受訪時同樣提到：「我們檢查過了，他感覺良好。醫療團隊也有正面回報，戴維斯沒有受到任何制約，明天會被列為『很可能上場』。」

雖然第五場於客場敗下陣，湖人明天將在雙星都能上場情況下，於洛杉磯迎戰勇士，要全力將系列賽關門、前進西區總決賽。

湖人 勇士 洛杉磯

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