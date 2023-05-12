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NBA／裁判關照湖人？詹皇：我們不假摔、打頭

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯附和漢姆說法，稱從來就沒在鑽研假摔。美聯社
詹姆斯附和漢姆說法，稱從來就沒在鑽研假摔。美聯社

勇士湖人兩支高人氣球隊季後賽正面交鋒，充滿許多話題。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）G4輸球後，指控湖人球員一直假摔，並得到裁判哨音。對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）與詹姆斯（LeBron James）都做出回擊。

漢姆賽前受訪時就先回應柯爾指控，「我們從不教球員假摔，我們教他們攻擊禁區，並且強而有力。」

湖人以106：121不敵勇士，雙方罰球正好都是15次。比賽中最爭議的一幕是勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）在卡位時，肘擊戴維斯（Anthony Davis）頭部，造成戴維斯痛苦抱頭，無法回到場上。

漢姆顯然對本場比賽裁判尺度不滿意，他賽後諷刺地說：「我們不教球員假摔，也不會去打頭。詹姆斯（LeBron James）手臂上有上千條傷痕，戴維斯、里夫斯（Austin Reaves）和華克（Lonnie Walker IV）也是，很不幸事情發展到這種地步。」

詹姆斯賽後也附和漢姆說法：「我只知道我們與教練團從來就沒在鑽研假摔，這完全不是我們比賽的風格。」並且同樣強調攻擊禁區才是湖人的主軸，「我們一點都不害怕激烈碰撞，不是那種到處找假摔機會的球隊，這從來沒發生過。」

「事實上沒有球隊會這麼做，我在聯盟打滾20年了，也從未見過有『假摔球隊』，事情該怎樣就是怎樣，勇士有權利說他們想說的，但比賽就是場上決勝，我們下一戰肯定會打得更好」。

詹姆斯附和漢姆說法，稱從來就沒在鑽研假摔。（Getty Images）
詹姆斯附和漢姆說法，稱從來就沒在鑽研假摔。（Getty Images）

勇士 湖人 氣球

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