NBA／約柯奇季後賽寫紀錄 史上首名50分10助攻中鋒

約柯奇雖然寫下得分新紀錄，卻無緣幫助金塊聽牌。（美聯社）

NBA 金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）7日季後賽 次輪第四戰對戰太陽，繳出53分、11助攻，為首名在季後賽至少得50分、10助攻中鋒，且是繼張伯倫（Wilt Chamberlain）後，唯一能在季後賽拿下50分以上的中鋒。

NBA季後賽次輪第四戰，丹佛金塊客場出戰鳳凰城太陽，儘管中鋒約柯奇表現依舊吸睛，出賽39分鐘，拿下53分、4籃板、11助攻，但太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）雙槍組合攻勢同樣兇猛，各得36分，金塊隊終場以124：129落敗，第五戰將於9日移師金塊主場進行。

根據ESPN Stats & Info數據顯示，約柯奇單場狂砍53分，在歷年來中鋒在季後賽得分並列次高，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）56分。

不僅如此，依美國媒體StatMuse統計，約柯奇還成為繼張伯倫後，另一名能在季後賽攻下50分以上的中鋒球員。

值得注意的是，約柯奇還達成一項難得紀錄，成為史上首名在季後賽至少拿下50分、10助攻的中鋒。

不過太陽隊杜蘭特、布克搶眼的表現，讓約柯奇紀錄留下遺憾，杜蘭特此役繳出36分、11籃板、6助攻，布克表現同樣不遜色，拿下36分、6籃板、12助攻，也是太陽隊能拿下2連勝、在系列賽扳成2勝2負平手的關鍵。

依ESPN Stats & Info資料顯示，杜蘭特、布克為史上第一對在季後賽連續兩場比賽，分別至少拿下35分、5籃板、5助攻的組合。