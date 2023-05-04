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NBA／勇士利多 季後賽高種子球隊首戰輸球 次戰15連勝

體育新聞組／綜合報導
季後賽歷史上所有高種子球隊在輸掉首戰後，第2戰已經是15連勝，對於金州勇士是一大利多。（路透）
季後賽歷史上所有高種子球隊在輸掉首戰後，第2戰已經是15連勝，對於金州勇士是一大利多。（路透）

隨著3日NBA波士頓塞爾提克主場擊敗費城76人，季後賽歷史上所有高種子球隊在輸掉首戰後，第二戰已經是15連勝，有歷史數據撐腰，對於4日晚上9時開打的金州勇士是一大利多。

根據ESPN作家龐丹（Tim Bontemps）在推特上提到的歷史統計數據，在NBA季後賽擁有高種子順位的球隊，在系列賽輸掉首場比賽後，第二場主場賽事已經是15連勝。

NBA季後賽西區第6種子的金州勇士，第二戰將繼續在主場迎戰來訪的西區第7種子洛杉磯湖人，雙方首戰勇士以5分之差落敗。

根據統計，前一次季後賽高種子順位的球隊，連續輸掉前兩場主場比賽，已經是2021年的洛杉磯快艇，儘管他們在對獨行俠系列賽以0勝2負落後開局，但最終仍4勝3負贏下該系列賽。

受矚目的勇士和湖人系列賽首戰，轉播單位TNT的收視率報告出爐，該場比賽全美約有740萬人收看，打破NBA季後賽第二輪的有線電視收視紀錄。

根據美國媒體Lakers Daily報導，勇士前鋒格林（Draymond Green）在接受訪問時提到：「詹姆斯（LeBron James）正在用完全不同的方式打球，和之間我們所熟悉的他完全不一樣。你很少看到詹姆斯打無球，我們可能還需要花點時間去熟悉他，詹姆斯不再是過往那種一手遮天的打法，那真的有點詭異。」

勇士 季後賽 NBA

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