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NBA／格林坐板凳 勇士2敗後3連勝聽牌

記者曾思儒／綜合報導
格林（左）、柯瑞（右）聯手，勇士2連敗後3連勝。（美聯社）
格林（左）、柯瑞（右）聯手，勇士2連敗後3連勝。（美聯社）

前一戰左手食指骨折，國王頭號得分手福克斯（De'Aaron Fox）26日第5戰仍先發上陣，首節三分球更3投3中，帶動全隊12投8中的三分線瘋狂攻勢，但衛冕軍勇士柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）再聯手轟56分，繼續板凳出賽的格林（Draymond Green）更攻下近4年季後賽新高的21分，加上維金斯（Andrew Wiggins）20分挹注，以123：116踢館成功，2連敗後3連勝。

柯瑞26日攻下31分，湯普森三分球11投5中拿25分，團隊就有4人得分超過20分；勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）26日再抓下22籃板，加入勇士傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）和舍蒙德（Nate Thurmond）行列，成為隊史第3位在同個季後賽系列賽有連續20籃板演出的球員。

格林第2戰踩沙波尼斯（Domantas Sabonis）遭聯盟禁賽一場，缺陣的第3戰勇士外線大爆發射下國王，讓他建議教練柯爾（Steve Kerr）維持勝利模式的先發陣容；勇士第4戰以1分差追平系列賽後，26日第5戰仍維持波爾（Jordan Poole）先發、格林板凳上場的配置。

首節主場的國王幾乎彈無虛發，團隊12投8中的三分球寫下聯盟紀錄，不過勇士在柯瑞領軍下仍以33：36緊咬比數；第二節換湯普森挺身而出，他在球隊44：50落後下先飆3記三分彈，格林再完成「3分打」，助勇士打出一波12：0猛攻，半場打完反以60：56領先。

第三節勇士小裴頓（Gary Payton II）和維金斯也開火，助勇士三節打完取得99：90優勢，第四節最多更以105：93領先，但國王蒙克（Malik Monk）個人獨拿8分下率隊打出10：2反撲，差距回到103：107；勇士喊出暫停後沒能止血，沙波尼斯2罰得手後追到106：107，但勇士格林、柯瑞和湯普森接連進球為勇士維持住領先，柯瑞最後22秒完成「3分打」後勇士領先已達122：114，最終就以123：116帶走勝利。

格林連2戰從板凳出發，他直言勇士板凳席有他很奢侈，「今晚進到球場，我就知道自己的角色定位。」格林談到滿場國王球迷噪音時表示，「我沒有把任何精力浪費在他們身上，我只把注意力集中在勝利，大部分的時間裡，我都沒聽見他們的聲音。」

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