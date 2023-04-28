我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「批發蛋價」未來幾周有望跌至1打1元 近兩年新低

史丹福大學50年前凶殺案破案 連環殺人狂已78歲

NBA／老鷹迷噴垃圾話反被激勵 霍福特：對他們不是好事

記者劉肇育／即時報導
霍福特、楊恩。（美聯社）
霍福特、楊恩。（美聯社）

塞爾蒂克隊與老鷹隊系列賽第6戰，27日雙方整場比賽一路拉鋸，前三節打完還落後的塞爾蒂克靠著末節打出30：20的攻勢逆轉戰局，其中在第四節拿下5分、7籃板，其中包括投進一記超前比數三分球的塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford）賽後就表示，多虧了老鷹球迷在第四節不斷對他進行垃圾話攻擊，反倒激勵了他的表現。

系列賽前5戰打完被追到3：2的塞爾蒂克，27日作客老鷹主場背水一戰，前三節老鷹在楊恩（Trae Young）、杭特（De'Andre Hunter）輪番開砲下還保有2分領先。

不過末節面對龐大客場壓力的「綠衫軍」也逐漸突破僵局，在比賽倒數6分半鐘球隊一度3分落後下，布朗（Jaylen Brown）、霍福特、泰托姆（Jayson Tatum）連續砍進3顆三分球，帶動一波11：0的攻勢逆轉戰局，隨後則是由史馬特（Marcus Smart）接掌火力拿下球隊在比賽的最後7分，助塞爾蒂克最終以128：120在客場拿下季後賽第二輪門票。

談到球隊在比賽最後6分鐘發起的反撲，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「我們的球員在比賽最後階段十分的專注，在進攻端的執行力與上一戰截然不同，他們成功的終結了這場比賽，感覺得到大家非常想要贏球。」

至於中鋒霍福特也表示，整場比賽老鷹球迷不斷對塞爾蒂克球員進行垃圾話攻擊，反倒刺激了他們的表現，「有些球迷在比賽期間不斷對我噴垃圾話，但我必須說，這對他們來說不見得是一件好事。」

季後賽

上一則

MLB／大谷翔平擦身完全打擊 隊友要他去重訓、教頭嘆可惜

延伸閱讀

NBA／塞爾蒂克雙星合砍62分「淘汰老鷹」第2輪強碰76人隊

NBA／塞爾蒂克雙星合砍62分「淘汰老鷹」第2輪強碰76人隊
NBA／喊話不會拆雙星 快艇總管：健康雷納德世界最強

NBA／喊話不會拆雙星 快艇總管：健康雷納德世界最強
MLB／格羅特92歲辭世 一周前才獲選入海盜名人堂

MLB／格羅特92歲辭世 一周前才獲選入海盜名人堂
NBA／灰狼愛德華輸球摔椅砸傷2女 被控三級攻擊罪

NBA／灰狼愛德華輸球摔椅砸傷2女 被控三級攻擊罪

熱門新聞

巴特勒在母親節感謝自己的媽媽藍柏特。（截自推特）

巴特勒童年如電影「攻其不備」 白人養母造就其籃球路

2023-04-27 15:58
灰狼球星愛德華賽後情緒失控摔椅子，砸中旁邊的女性。(截自影片)

NBA／灰狼愛德華摔椅子害2女受傷 被控三級攻擊罪

2023-04-27 07:47
女酒保與萊特相見歡。（取材自大都會官方推特）

MLB／偶像就在你身後 球迷穿萊特球衣 轉身驚見本人

2023-04-23 05:11
雷納徳(左2)又一次只能作壁上觀。(路透)

NBA／雷納德受傷和電視轉播有關？格林：湖人害了快艇

2023-04-24 07:47
湖人隊。（美聯社）

NBA／季後賽下剋上很罕見 首次有7、8種子同時3：1聽牌

2023-04-26 07:10
柯瑞（右）季後賽總得分累積來到3664分。（歐新社）

NBA／柯瑞季後賽總得分連超兩人 生涯28個系列賽未被橫掃

2023-04-21 07:54

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬