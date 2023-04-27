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NBA／巴特勒反差萌 熱火晉級後最想陪4歲女兒吃冰淇淋

記者曾思儒／即時報導
熱火隊當家球星巴特勒。（Getty Images）
熱火隊當家球星巴特勒。（Getty Images）

熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）26日再度燃燒，面對東區龍頭公鹿隊，他狂轟42分，包括正規賽最後0.1秒空中第一時間補進追平球，助隊延長賽以119：115搶下勝利，系列賽以4：1淘汰公鹿，上演NBA史上第6次的「老八傳奇」，晉級功臣巴特勒賽後透露，最想陪陪女兒，展現鐵漢柔情的「反差萌」一面。

巴特勒第4戰狂轟56分，助隊上演大逆轉擊敗公鹿，26日又是率隊克服三節打完落後16分劣勢，只花5場比賽就解決公鹿，成為史上第一支5戰出線的第8種子。

熱火下輪將和尼克隊碰頭，這系列的東區4強賽將於4月30日登場，代表熱火有完整3天的休息時間。巴特勒賽後接受電視台場邊記者訪問，到下輪的休息空檔，第一件事情想做什麼？場上殺氣十足的「士官長」一秒化身「女兒傻瓜」。

「我要陪我的女兒，我超級愛她，也很想她，我已經離開她身邊很久了。」巴特勒還一一細數想和女兒一起完成的清單，「我們要一起吃冰淇淋，去公園玩，很多事情要一起去做。」

33歲的巴特勒是在2019年10月迎接女兒萊莉（Rylee Butler）到來，當時他還和球隊告假，因此缺席3場比賽。

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