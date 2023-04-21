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NBA／不接受遭驅逐 哈登：我不是骯髒球員也沒打下體

記者劉肇育／即時報導
哈登不接受遭到驅逐出場的判決。（美聯社）
哈登不接受遭到驅逐出場的判決。（美聯社）

帶著系列賽2：0領先優勢作客籃網隊主場的76人隊，20日球隊雙星安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）卻因為接連擊中對手下體，分別遭判惡意犯規與二級惡意犯規，其中哈登還被驅逐出場，儘管最終76人仍是逆轉拿下勝利取得聽牌優勢，但賽後哈登仍是直言不接受遭到驅逐出場的判決。

76人20日作客籃網主場可說是整場火花不斷，首節開打後沒多久，籃網克萊斯頓（Nicolas Claxton）就完成一次精采的空中接力爆扣，不過正當他要跨過因防守躺在地上的安比德時，安比德卻出腳踢向克萊斯頓下體，遭判惡意犯規，而克萊斯頓也吞下技術犯規。

而第三節時則是輪到76人哈登在面對籃網奧尼爾（Royce O’Neale）的防守時，不經意的出手擊中奧尼爾下腹部，最終經裁判檢視畫面後升級為二級惡意犯規遭到驅逐出場。

不過對於這次的判決，哈登賽後受訪時也強調不能接受，甚至認為這連進攻犯規都不足以構成，「我不能接受二級惡意犯規，這是我第一次遭到驅逐出場。我過去並沒有被貼上骯髒球員的標籤，我也沒有打他的私密處，當有人這樣防守你時，這在場上是個很自然的反應，而且我打他的力道還不至於讓他跌倒。」

NBA官方則是做出解釋強調，哈登的犯規之所以被升級，最主要的原因是對於腹股溝處的過度且不必要接觸，「我們是根據他與腹股溝的接觸點，所以決定將犯規升級並驅逐出場。」

而相較於哈登遭到驅逐出場，籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）則是更不滿意安比德對於克萊斯頓的踢下體動作，卻還能繼續留在場上，「我認為這是我職業生涯中不曾見過的狀況，對於一個故意踢向某些區域的球員，卻還讓他繼續比賽，這是我不曾見過的事情。」

NBA

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