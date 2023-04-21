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NBA／魯尼頂缺口 勇士扳回一城 柯瑞：等格林回來扳平

記者劉肇育／即時報導
柯瑞20日場猛轟36分。（Getty Images）
柯瑞20日場猛轟36分。（Getty Images）

系列賽0：2落後的勇士隊20日回到主場再戰國王隊，在明星前鋒格林（Draymond Green）遭到禁賽的情況下，勇士全隊將士用命在柯瑞（Stephen Curry）全場猛轟36分，以及魯尼（Kevon Looney）抓下20籃板、送出9助攻領軍下，以114：97扳回一城，賽後柯瑞也強調，賽前全隊就已經達成共識要贏下這場比賽，並等格林回來扳平戰局。

勇士前鋒格林在系列賽第二戰因為踩踏國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）胸口遭到聯盟禁賽1場，讓系列賽落後的勇士可說是雪上加霜，不過20日回到主場作戰，勇士也靠著團隊戰力彌補了格林的空缺。

勇士「浪花兄弟」柯瑞、湯普森（Klay Thompson）20日攜手砍進9顆三分球，分別貢獻36分與13分，至於格林的工作則由魯尼一肩扛起，他全場雖然只拿下4分，但抓下20籃板並送出9次助攻，而他也成為聯盟史上第4位在季後賽單場送出9助攻還同時抓下9顆進攻籃板的球員，前三人是魔術強森（Magic Johnson）、巴克利（Charles Barkley）與約柯奇（Nikola Jokic）。談到魯尼的適時表現，勇士總教練柯爾說：「這就是魯尼，有他在場時事情就變得簡單多了。」

而柯瑞在談到格林的禁賽時也直言，賽前全隊就達成共識一定要搶下這一勝，「格林的禁賽對我們是很大的打擊，但也明確了我們的目標，那就是我們想要扭轉系列賽的情勢，我們要保衛主場然後等他回來，再將戰局扳平。」

勇士 柯瑞 國王隊

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