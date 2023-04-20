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NBA／灰熊扳平戰局 靠團隊火力輸出擊倒湖人

記者劉肇育／即時報導
灰熊隊提爾曼（右）成為贏球功臣之一。(路透)
灰熊隊提爾曼（右）成為贏球功臣之一。(路透)

灰熊隊今天在主控莫蘭特（Ja Morant）缺陣的情況下，於季後賽首輪第二戰，靠著團隊火力輸出以103：93擊敗湖人隊、扳平戰局，對於球隊在少了核心的情況下仍搶下關鍵一勝，全場進帳17分的貝恩（Desmond Bane）就表示，全隊都做好準備要挺身而出，就等著教練叫到他們的名字。

灰熊主控莫蘭特在今天與湖人的系列賽第二戰因手傷缺陣，不過本場比賽灰熊卻靠著團隊火力彌補缺口，全隊共6人得分來到雙位數，其中大前鋒提爾曼（Xavier Tillman）更是攻下22分、抓下13籃板，包括他在內的灰熊先發五虎得分都來到雙位數。

在團隊火力全開下，灰熊今天也在防守端帶給湖人高強度的身體對抗，讓湖人在對抗後的出手命中率僅有百分之24，並且在第三節時一度領先多達20分，最終灰熊也擋下湖人在下半場的反撲，以10分差距將系列賽追成1：1平手。

對於在莫蘭特缺陣的情況下，今天球隊卻一路壓制住湖人，灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）說：「我們今天在攻防兩端都打得很拚命，大家都拿出了專注力，最終也得到我們想要的結果。尤其今天提爾曼的表現太關鍵了，這是一名贏家和職業運動員該有的標誌，不管他扮演什麼角色，總是有辦法影響球隊表現。」

而過去兩個賽季，灰熊在莫蘭特缺席的50場比賽中已經拿下33勝，展現了球隊傲人的團隊戰力，後衛貝恩也說：「我們隊上每個人都隨時做好準備挺身出，就等著教練叫到我們的名字，我們有一幫值得信賴的傢伙。」

來源：The Asylum

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