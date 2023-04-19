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NBA／回顧格林季後賽三大爭議 詹皇、亞當斯都是受害者

聯合新聞網／即時報導
ClutchPoints整理格林在季後賽的三大爭議名場面。（美聯社）
ClutchPoints整理格林在季後賽的三大爭議名場面。（美聯社）

勇士隊格林（Draymond Green）向來喜歡在場上與對手激烈碰撞，製造衝突。狠踩沙波尼斯（Domantas Sabonis）後，再度引發球迷熱議，ClutchPoints也整理格林在季後賽的三大名場面。

格林的脾氣十分火爆，技術犯規次數總是名列前茅。格林也對此感到自豪，他曾在本季例行賽尾聲面對鵜鶘隊時，二度製造爭端，最後勇士順利逆轉，賽後還嗆對手被他影響才會輸球。

ClutchPoints撰文指出格林季後賽三大爭議事件，其中兩次集中在2016年，首先是當年西區決賽面對雷霆隊時，他連兩次踢對手亞當斯（Steven Adams）的重要部位，皆被吹惡意犯規，不過聯盟事後只處以罰款，沒有禁賽，在當時引發軒然大波。勇士隊在系列賽1：3落後下大逆轉雷霆，闖進總冠軍賽。

來到總決賽，勇士強碰騎士隊，格林仍不安分。在第4戰和詹姆斯（LeBron James）糾纏在一塊，詹姆斯跨過他後，他突然對詹姆斯的重要部位重擊，這次惡意犯規讓格林達到「季後賽惡意犯規累積點數禁賽標準」，關鍵第5戰無法上場，讓勇士在系列賽3：1領先下遭到騎士連贏3場逆襲，讓當年例行賽破紀錄的73勝賽季吞下遺憾的亞軍。

至於踩人事件被媒體列為格林生涯第三大名場面，該文指出沙波尼斯拉腳確實有錯在先，但格林該用更聰明的方式應對，才不會讓自己陷入不利局面。

雖然賽後有不少媒體認為格林應能躲過禁賽，但聯盟稍早公布懲處，格林確定被禁賽一場，將無法出戰對陣國王的第3戰。

勇士 季後賽 亞當斯

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