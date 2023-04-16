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NBA／八村壘板凳殺出砍29分 湖人季後賽首戰擊敗灰熊

中央社／曼菲斯16日綜合外電報導
八村壘（左）砍下全隊最高29分。（Getty Images）
八村壘（左）砍下全隊最高29分。（Getty Images）

NBA洛杉磯湖人16日靠板凳出發的八村壘（Rui Hachimura）砍下全隊最高29分，以128：112「下剋上」擊敗地主曼菲斯灰熊，在季後賽首戰拿下勝利。

中央社引述法新社報導，八村壘表現有如神助，替補出賽的他，包括三分球6投5中在內，14次出手命中11球，兩次罰球全進，拿下29分外，還有6籃板和1助攻進帳。

灰熊輸球，但最大的壞消息是他們的明星後衛莫蘭特（Ja Morant）在第4節中段摔倒，似傷及右手，直接進到休息室，他的傷勢將成為灰熊季後賽之旅的一大隱憂。

湖人獲勝之後在系列賽以1勝領先，下一戰兩隊將於18日繼續在灰熊主場交手。

湖人首度在季後賽上場的芮維斯（Austin Reaves），此役攻下23分，其中有14分是在關鍵的第4節拿下。

戴維斯（Anthony Davis）為湖人貢獻22分、12籃板、7阻攻；詹姆斯（LeBron James）則是進帳了21分、11籃板、5助攻。羅素（D'Angelo Russell）也為球隊拿下19分，並送出全場最多的7次助攻。

這是湖人繼1988年以來，全隊再度於季後賽中有4名球員單場攻下至少20分的情況。

對灰熊來說，最怵目驚心的一刻出現在第4節，莫蘭特切入後在空中和對手有身體接觸，他倒地時，原本季末就已經受傷且貼紮的右手似乎再度受傷，他面露痛苦表情，並大聲向場邊喊叫，示意他必須離場接受治療。

灰熊的傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下全場最高31分，貝恩（Desmond Bane）挹注了22分，提前退場的莫蘭特有18分、6籃板進帳。

湖人 季後賽 洛杉磯

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