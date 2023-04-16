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NBA／國王雙衛狂轟70分 首戰力壓浪花兄弟逆轉奪勝

記者蔡佳霖／綜合15日電報導
福克斯(右)首戰表現壓過柯瑞。(美聯社)
福克斯(右)首戰表現壓過柯瑞。(美聯社)

全NBA聯盟進攻火力最兇猛的國王和勇士15日在季後賽首度正面交鋒，雙方整場比賽攻勢凌厲，比分持續交互領先，毫無冷場。

原本處於兩位數分差落後劣勢的國王，在第三節後段展開大反擊，將比賽拉回原點；到了第四節中後段更靠著肯塔基同學福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk）的左右連拳，取得重要領先。

勇士雖然靠著「浪花兄弟」的外線支撐，試圖翻轉局面，可惜維金斯（Andrew Wiggins）關鍵底線三分球未進，柯瑞（Stephen Curry）剩下2.9秒的最後一擊也失手，國王最終以126比123驚險過關，搶下系列賽首勝。

福克斯此戰27投13中包括三分球8投4中、12罰8中，豪取38分5助攻3抄截，蒙克則是13投8中，且罰球14罰全中，獨拿32分，兩人在第四節聯手拿下28分，完全摧毀了勇士後場防線，成了國王能夠捍衛主場的關鍵。

除了兩人的強勢發揮外，聯盟籃板王沙波尼斯（Domantas Sabonis）得到12分16籃板3抄截，不過17投僅5中；萊爾斯（Trey Lyles）命中4記三分球，貢獻16分6籃板，巴恩斯（Harrison Barnes）13分6籃板3抄截。

國王全場雖然只命中12記三分球，但8球出現在下半場，反而成了球隊能夠咬住比分進而超前的重要因素。

柯瑞20投11中包括6記三分球，拿下30分6籃板2助攻，出現5次失誤；他在第三節剩下3分07秒命中三分球後，幫助勇士取得10分領先優勢，但隨後國王發動15比4的猛烈攻勢，扭轉了比賽局勢。

湯普森（Klay Thompson）砍進5顆三分球得到21分6籃板5助攻，波爾（Jordan Poole）和維金斯各拿下17分，兩人26投僅11中，其中三分球13投3中；勇士雖然三分球比對手多進4球，但命中率並不理想，且助攻和籃板次數也都領先國王，但還是無力在客場取勝。

來源：Warriors Nation

勇士 柯瑞 王能

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