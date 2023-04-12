NBA／戈貝爾打隊友禁賽 灰狼重傷

灰狼禁區門神戈貝爾（圖）因對隊友安德森揮拳遭禁賽1場。（Getty Images）

NBA附加賽11日點燃戰火，西區第8種子灰狼隊對決湖人 隊前，宣布禁區門神戈貝爾（Rudy Gobert）因對隊友安德森（Kyle Anderson）揮拳遭禁賽1場，防守大鎖麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）用拳頭捶牆造成骨折無法出賽，比賽還未開打就損傷兩大將。

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附加賽先由東、西區第7、8名交手，勝隊直接晉級季後賽 ，敗隊將與第9、10名之戰的勝隊爭搶最後一張門票。

湖人隊戴維斯（Anthony Davis）受訪也被問及此事，強調灰狼少了這兩名頂尖防守者無疑是對於他們的防守體系來說是一大損失，但他也認為灰狼將會對此作出因應，「明天唐斯（Karl-Anthony Towns）可能會打到5號，這將讓他們在進攻端有更好的空間，對我們來說也將會是不同的挑戰，畢竟本季我們還沒有打過這樣的灰狼，但我們會做好準備，儘管這對他們是不幸的狀況，但不論對手是誰上場，身為湖人球員贏球就是我們的職責。」

向來喜歡評論時事的勇士前鋒格林（Draymond Green）也發表「過來人」的看法。格林曾在去年出拳毆打波爾（Jordan Poole），遭各界撻伐，戈貝爾當時也在個人推特 表示：「沒安全感的人總是特別大聲。」格林以牙還牙在個人推特寫道同樣的話，暗酸戈貝爾。

東區附加賽首戰將由排名第7的熱火隊出戰第8的老鷹隊，對於前一季奪下東區龍頭，今年必須打附加賽爭取季後賽門票，熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）表示，不會在意外界對於他們的看法，「對我們來說，這兩年都一樣，去年也沒有人認為我們會一路贏，所以我一點都不在乎。」