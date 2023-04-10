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NBA／自戴皇冠慶附加賽門票到手 詹姆斯：不能就此滿足

記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯自戴皇冠慶祝湖人搶進附加賽。(路透)
詹姆斯自戴皇冠慶祝湖人搶進附加賽。(路透)

從開季2勝10敗的慘澹，到歷經季中交易大換血的脫胎換骨，湖人今年賽季宛如洗三溫暖，嚐盡高低起伏的悲喜，最後一波17勝9敗的高峰，讓球隊總算是以超過5成勝率搶下西區第7名。

只要能在附加賽擊敗灰狼，就能搶下一張季後賽門票，並在首輪挑戰灰熊大軍，爭取走得更遠。也因為這樣的過程太過艱辛，在9日比賽中砍進36分的詹姆斯（LeBron James），在最後關頭轟進大號三分球後，也忍不住施展「自戴皇冠」的慶祝加冕動作，鼓舞全隊和滿場球迷的士氣。

根據統計，自1981年起，只有1981-82賽季、2004-05賽季的籃網隊，還有2004-05賽季的公牛隊，曾經在開季僅取得2勝10負，或更差戰績的情況下，在最後拿下5成以上的例行賽勝率，湖人成了史上第4次有如此表現的球隊。

「我們有機會能夠繼續前進。我們開季表現顯然非常糟糕，了解到球隊目前的情況，你可以對此感到高興，但也不能就此滿足。」詹姆斯說。

談到附加賽的對手灰狼，詹姆斯則認為：「顯然這與季後賽不同，因為通常在季後賽的系列賽之中，你會為一支球隊準備好幾天，但現在你只有一天的時間來備戰。

「我們現在保持完全專注，」詹姆斯繼續說道，「對我們來說，不需要去客場是一件好事情，近期我們經常到處飛，所以能留在主場等待對手很棒。不過我們也不能太過安逸，必須保持緊迫感，為比賽做好準備。」

季後賽 湖人

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