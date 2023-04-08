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NBA／獨行俠戰績崩盤戰犯 老闆扛責

體育新聞組／綜合報導
庫班認為自己操盤失敗，是球隊戰績崩盤的主因。（美聯社）
庫班認為自己操盤失敗，是球隊戰績崩盤的主因。（美聯社）

隨著獨行俠隊戰績崩塌，眾人紛紛將厄文（Kyrie Irving）、唐西奇（Luka Doncic）、總教練基德（Jason Kidd）視作戰犯，不過老闆庫班（Mark Cuban）日前受訪時跳出來將責任扛下，強調：「是我的錯！」

雖然在休賽季失去重要戰力布朗森（Jalen Brunson），但作為上季闖入西區決賽、擁有唐西奇的球隊，獨行俠仍被預期能闖入季後賽。沒想到，直到季中仍在第五名左右的他們，卻在交易來厄文後遭遇低潮，直到目前僅有38勝42敗、西區第11名成績，想打附加賽還得看雷霆臉色。

外界普遍將矛頭指向交易大限後組成的雙星，畢竟他們合體時戰績是不到五成的5勝11敗，而總教練基德的調度也同樣遭到抨擊。不過，庫班卻否認這是問題源頭，「我不認為球隊缺少整體性是基德害的，比賽改變的方式和我們預期不同，現在注重製造犯規、比賽節奏、防守。我搞砸了，這是我個人的責任。」

除了沒續約成功讓布朗森變成空氣外，獨行俠球團也未在後續補入機動長人、防守悍將等球隊需要戰力，更在交易厄文時，將重要的3D球員史密斯（Dorian Finney-Smith）送走，導致防守出現大洞，這些操盤失誤，或許也是庫班怪罪自己的原因，他說：「我們沒有做到需要的改變。原先覺得能在防守方面做得還行，最終卻事與願違，這就是我犯錯的地方。」

目前和雷霆隊戰績相同的獨行俠，本賽季僅剩兩場比賽，除了寄望前者至少輸一場，自己也得把握剩餘賽事全勝，才能保有附加賽一線生機。

厄文 季後賽

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