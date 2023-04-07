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NBA／「李凱爾」重磅加盟？傳灰狼安德森有望批中國戰袍

聯合新聞網／ 即時報導
安德森目前為灰狼效力。（路透）
安德森目前為灰狼效力。（路透）

歸化洋將已是亞洲籃壇顯學，日本、南韓等國家都透過增加外援，提升了球隊戰力。近日，中國論壇「虎撲」也傳出，中國隊正積極招攬灰狼隊前鋒安德森（Kyle Anderson），意圖重拾亞洲強權地位。

中國隊近幾年國際賽成績不佳，如他們於上屆世界賽僅獲得1勝2負，做為地主國卻在小組賽早早被淘汰，最後僅得到第24名，也因此無緣東京奧運。這使得過往堅持全本土的中國隊，開始物色適合歸化人選

安德森身上有1/8的中國血統，在2018年曾前往中國進行「尋根之旅」，並在族譜中留下「李凱爾」這個中文姓名，這層關係讓他成了中國隊鎖定對象。根據中國知名籃球解說員楊毅，當局正盡全力促成安德森的歸化事宜，「我們聽說動用了很多力量，例如僑辦（國務院僑務辦公室）這個規格就很高了，它不只是體育界的力量」，並表示可能在休賽季達成協議。

不管是在馬刺、灰熊還是灰狼隊，安德森都能成為球隊固定輪替，在攻守兩端皆有貢獻，因此中國網友也相當期待安德森能加盟國家隊，紛紛在貼文底下留言：「還等什麼？趕緊歸化吧！期待組織大前鋒李凱爾。」

安德森目前在NBA奮鬥九季，繳出場均7.0分、4.9助攻、5.3籃板成績，若他真能加盟中國隊，將為亞洲籃壇投下一顆震撼彈。

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