NBA／「李凱爾」重磅加盟？傳灰狼安德森有望批中國戰袍

歸化洋將已是亞洲籃壇顯學,日本、南韓等國家都透過增加外援,提升了球隊戰力。近日,中國論壇「虎撲」也傳出,中國隊正積極招攬灰狼隊前鋒安德森(Kyle Anderson),意圖重拾亞洲強權地位。

中國隊近幾年國際賽成績不佳,如他們於上屆世界賽僅獲得1勝2負,做為地主國卻在小組賽早早被淘汰,最後僅得到第24名,也因此無緣東京奧運 。這使得過往堅持全本土的中國隊,開始物色適合歸化人選

安德森身上有1/8的中國血統,在2018年曾前往中國進行「尋根之旅」,並在族譜中留下「李凱爾」這個中文姓名,這層關係讓他成了中國隊鎖定對象。根據中國知名籃球解說員楊毅,當局正盡全力促成安德森的歸化事宜,「我們聽說動用了很多力量,例如僑辦(國務院 僑務辦公室)這個規格就很高了,它不只是體育界的力量」,並表示可能在休賽季達成協議。

不管是在馬刺 、灰熊還是灰狼隊,安德森都能成為球隊固定輪替,在攻守兩端皆有貢獻,因此中國網友也相當期待安德森能加盟國家隊,紛紛在貼文底下留言:「還等什麼?趕緊歸化吧!期待組織大前鋒李凱爾。」

安德森目前在NBA奮鬥九季,繳出場均7.0分、4.9助攻、5.3籃板成績,若他真能加盟中國隊,將為亞洲籃壇投下一顆震撼彈。

Rumors circulated in China: Chinese Basketball Association is mulling over naturalizing Kyle Anderson. The Minnesota Timberwolves forward's maternal great-grandfather is from Xinmu Village near Shenzhen. He has been recorded in family archives in his Chinese name Li Kaier(李凯尔) pic.twitter.com/JjebCX3bZB