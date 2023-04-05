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NCAA／康乃狄克奪隊史第5冠 薩諾戈「雙十」獲MOP

體育新聞組／綜合報導
康乃狄克擊敗聖地牙哥州大，奪NCAA冠軍。（路透）
康乃狄克擊敗聖地牙哥州大，奪NCAA冠軍。（路透）

康乃狄克3日以76：59擊敗聖地牙哥州大，拿下隊史第5座NCAA一級男籃冠軍，陣中的薩諾戈則以平均每戰攻下19.7分，獲選為「最終4強」的最傑出球員（MOP）。

在這場全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽的冠軍戰，康乃狄克大學（University ofConnecticut）的薩諾戈（Adama Sanogo）從聖地牙哥州立大學（San Diego State University）手中搶下17分、10籃板，這是他在「三月瘋」（March Madness）第4次有「雙十」的演出。

防守剽悍的聖地牙哥州大，其前場球員比薩諾戈先前遭遇的對手更加難纏。面對前所未有的挑戰，薩諾戈在比賽之初就輕鬆在聖地牙哥州大的中鋒曼沙（Nathan Mensah）防守下取分。

在比賽剩下7分12秒時，薩諾戈的上籃得手，擋下聖地牙哥州大一波9：0小高潮，幫助球隊以58：50稍將領先拉開，並讓優勢倒向康乃狄克這邊。

近兩周薩諾戈都因逢齋戒月（Ramadan），從日出到日落都無法進食甚至飲水，這讓他這一連串強勢的表現更讓人驚艷。

在「最終4強」（Final Four）的比賽，薩諾戈貢獻21分、10籃板，幫助康乃狄克72：59擊敗邁阿密大學（University of Miami）；這場冠軍戰，他再度繳出「雙十」的亮眼成績單，率球隊收下隊史第5冠，也讓自己成為「最終4強」的最傑出球員（MostOutstanding Player , MOP）。

薩諾戈是1950年以來，在冠軍賽前能有平均20分以上，且投籃命中率達6成5的史上第7人。

在打出亮眼的成績後，薩諾戈將能與4度獲選參加NBA明星賽的「天行者」沃克（Kemba Walker），和曾在NBA打滾過7個球季的奈皮爾（Shabazz Napier）等人一樣，成為康乃狄克的傳奇球員之一。

聖地牙哥 NBA NCAA

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