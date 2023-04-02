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布里吉斯 季中轉隊連3場破40分 直追塵封18年紀錄

體育新聞組／ 綜合報導
布里吉斯前往籃網後，開始展露自己的進攻天賦。（路透）
布里吉斯前往籃網後，開始展露自己的進攻天賦。（路透）

籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）在3月31日對上老鷹隊比賽中砍下42分，不僅率領隊獲得勝利，也讓他追近了一項塵封近20年的NBA紀錄。

雖然在太陽隊時期，布里吉斯就是一名優秀的前鋒，但當時的他角色仍為3D球員，在隊上進攻選擇仍在布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）等人後面，場均最高大約17分上下。這也讓球隊最終將其割愛，換來進攻端更加全面的杜蘭特（Kevin Durant）。

儘管帶著遺憾前往籃網，但布里吉斯在獲得更多球權情況下火力徹底解放，不僅以超過4成的三分命中率砍下場均26.8分，更在面對熱火隊、魔術隊的比賽中，分別拿下45及44分，再加上此役的42分，讓轉隊後已獲3場40分以上比賽的布里吉斯，相當接近卡特（Vince Carter）18年前締造的紀錄。

卡特在2004年時，與所屬暴龍隊產生嫌隙，這也讓他於該年12月跟布里吉斯一樣轉至籃網。就在合體基德（Jason Kidd）和傑佛森（Richard Jefferson）後，卡特累積5場比賽攻下至少40分，這也是球員在季中轉隊後，在該季剩餘場次中，拿到最多次40分的紀錄。

雖然尚未追平卡特的紀錄，但籃網接下來尚有5場比賽，布里吉斯仍有機會在保住球隊季後賽席次的同時，持續挑戰這項紀錄、證明自己在進攻端的天賦。

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