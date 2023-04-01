我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

二手車供不應求 價格再攀 3000-5000元搶手

NBA／浪花三兄弟外線狂轟濫炸 勇士粉碎馬刺逆襲夢

聯合新聞網／即時報導
浪花兄弟再度合體，靠著三分球打垮馬刺。（美聯社）
浪花兄弟再度合體，靠著三分球打垮馬刺。（美聯社）

勇士隊31日在主場迎戰馬刺隊，和鍛鍊新人為主的後者相比，勇士亟需拿下勝利鞏固排名，所幸在柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）及波爾（Jordan Poole）外線火力掩護之下，球隊在比賽後段逐漸拉開差距，以130：115取得2連勝。

賽後，勇士戰績提升到41勝37敗，仍維持西區第6，但和快艇相同，雙方並無勝差；至於馬刺則以19勝58敗位居西區第14名，全聯盟排名倒數第3。

雖然球隊主力瓦賽爾（Devin Vassell）、柯林斯（Zach Collins）、麥克德莫（Doug McDermott）等人皆未出賽，馬刺卻在比賽開局打出較佳氣勢，一度取得5分以上領先，但勇士球員也隨著時間手感加溫，在第一節結束時將比分拉回23：26小幅落後，並在第二節後靠著柯瑞（Stephen Curry）與波爾（Jordan Poole）三分火力反超，於上半場將比分改寫為54：51。

下半場，即便庫明加（Jonathan Kuminga）頻頻在籃下展示爆發力，且湯普森（Klay Thompson）也命中本場比賽首顆三分球，馬刺卻靠著強森（Keldon Johnson）、尚帕尼（Julian Champagnie）、傑恩（Gorgui Dieng）等人命中多顆外線，一度反超比分，也帶著一分領先進入第四節。末節開場，柯瑞（Stephen Curry）即投進三分將比分逆轉，波爾與湯普森也加入這個行列，頻頻在對手追近比分時以外線拉開差距，馬刺之後也無力再追趕，讓勇士以15分的差距帶走勝利。

這場比賽，勇士致勝功臣無疑是浪花兄弟及波爾三人。柯瑞在三分線11投7中拿下33分、波爾也於外線13投6中取得27分，兩人在比賽前半段串連先發與板凳，讓球隊能持續緊咬比分，而湯普森雖然在上半場三分球一球未得，卻也在第四節找回準頭，讓他終場時也以14投7中，剛好5成的三分命中率豪取31分，殺死比賽。

勇士 馬刺 柯瑞

上一則

NBA／戴維斯扭傷腳踝仍砍38分 湖人力壓灰狼勝率首破5成

延伸閱讀

NBA／柯瑞天價續簽UA 傳總價超過NBA生涯薪資

NBA／柯瑞天價續簽UA 傳總價超過NBA生涯薪資
NBA／柯瑞三分秀狂飆39分 勇士逆轉鵜鶘重回西區第6

NBA／柯瑞三分秀狂飆39分 勇士逆轉鵜鶘重回西區第6
NBA／波爾第四節轟19分退七六人 柯瑞、柯爾齊讚

NBA／波爾第四節轟19分退七六人 柯瑞、柯爾齊讚
NBA／安比德砍46分無用 波爾末節發飆勇士主場9連勝

NBA／安比德砍46分無用 波爾末節發飆勇士主場9連勝

熱門新聞

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）線上賭博一小時輸100萬美元。(影片截圖)

足球／內馬爾養傷 線上賭博1小時輸光100萬美元

2023-03-30 07:47
大坂直美。（取材自Instagram）

網球／大坂直美當媽「確定不退休」：想奪更多大滿貫

2023-03-29 19:23
獨行球星厄文。（Getty Images）

NBA／獨行俠戰績淒慘 恐無緣季後賽 厄文坦言非預期

2023-03-30 04:45
莫蘭特（右）父親於賽前觀看兒子練球。 （路透）

NBA／莫蘭特持槍惹風波 老爸一肩扛起：我怪我自己

2023-03-24 07:47
詹姆斯。(美聯社)

NBA／肌腱斷裂仍神速復原 詹姆斯：醫生也覺得不可思議

2023-03-27 07:47
大谷翔平身價已經飆破紀錄，今年帶財6500萬美元。(Getty Images)

MLB／大谷翔平年收6500萬 創MLB史上最高紀錄

2023-03-27 23:40

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命