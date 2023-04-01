NBA／浪花三兄弟外線狂轟濫炸 勇士粉碎馬刺逆襲夢

浪花兄弟再度合體，靠著三分球打垮馬刺。（美聯社）

勇士 隊31日在主場迎戰馬刺 隊，和鍛鍊新人為主的後者相比，勇士亟需拿下勝利鞏固排名，所幸在柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）及波爾（Jordan Poole）外線火力掩護之下，球隊在比賽後段逐漸拉開差距，以130：115取得2連勝。

Peep Steph's movement off the ball.



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賽後，勇士戰績提升到41勝37敗，仍維持西區第6，但和快艇相同，雙方並無勝差；至於馬刺則以19勝58敗位居西區第14名，全聯盟排名倒數第3。

雖然球隊主力瓦賽爾（Devin Vassell）、柯林斯（Zach Collins）、麥克德莫（Doug McDermott）等人皆未出賽，馬刺卻在比賽開局打出較佳氣勢，一度取得5分以上領先，但勇士球員也隨著時間手感加溫，在第一節結束時將比分拉回23：26小幅落後，並在第二節後靠著柯瑞（Stephen Curry）與波爾（Jordan Poole）三分火力反超，於上半場將比分改寫為54：51。

下半場，即便庫明加（Jonathan Kuminga）頻頻在籃下展示爆發力，且湯普森（Klay Thompson）也命中本場比賽首顆三分球，馬刺卻靠著強森（Keldon Johnson）、尚帕尼（Julian Champagnie）、傑恩（Gorgui Dieng）等人命中多顆外線，一度反超比分，也帶著一分領先進入第四節。末節開場，柯瑞（Stephen Curry）即投進三分將比分逆轉，波爾與湯普森也加入這個行列，頻頻在對手追近比分時以外線拉開差距，馬刺之後也無力再追趕，讓勇士以15分的差距帶走勝利。

這場比賽，勇士致勝功臣無疑是浪花兄弟及波爾三人。柯瑞在三分線11投7中拿下33分、波爾也於外線13投6中取得27分，兩人在比賽前半段串連先發與板凳，讓球隊能持續緊咬比分，而湯普森雖然在上半場三分球一球未得，卻也在第四節找回準頭，讓他終場時也以14投7中，剛好5成的三分命中率豪取31分，殺死比賽。