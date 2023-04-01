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NBA／戴維斯扭傷腳踝仍砍38分 湖人力壓灰狼勝率首破5成

聯合新聞網／ 即時報導
戴維斯(右)本場比賽帶傷仍表現神勇。（Getty Images）
戴維斯(右)本場比賽帶傷仍表現神勇。（Getty Images）

湖人隊31日作客對上灰狼隊，由於兩隊戰績相當接近的關係，讓這場比賽變得格外重要。最終，湖人在戴維斯（Anthony Davis）攻守全能發揮下，搭配全隊均衡表現，以123：111贏下這場西區卡位戰。

開局，灰狼隊在三分線頗有斬獲，再加上詹姆斯（Lebron James）手感不佳，使湖人在比賽早期即陷入7分落後，所幸畢斯利（Malik Beasley）上場後也同樣用外線為球隊帶來能量，讓湖人得以在首節僅落後兩分。不過，戈貝爾（Rudy Gobert）在第二節開始利用在禁區的優勢，破壞湖人防守，使後者中場以55：65作結。

湖人不僅帶著十分落後進入下半場，戴維斯還在第三節中段，一次防守籃板拼搶時不慎跌倒，當下抱著自己的左腳踝躺地許久，不禁讓人以為他將再次遭遇傷勢。

所幸，戴維斯最終不僅回到比賽，還在之後拿下21分，再加上湖人團隊讓灰狼在5分鐘內一分未得，趁機殺出一波24比2的攻勢，雙方領先就此交換。湖人之後穩穩掌握領先優勢，以12分之差拿下重要客場勝利。

本場比賽，即便有唐斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾雙塔坐鎮，戴維斯仍在灰狼禁區肆虐，在26次出手中命中15次、狂砍38分，還摘下17個籃板。湖人陣中6人得分達雙位數，其中詹姆斯得到18分10籃板6助攻2阻攻，里夫斯（Austin Reaves）15分6籃板，羅素（D'Angelo Russell）12分10助攻。

讓灰狼方面即便老將康利（Mike Conley）在三分線上6投4中、砍下全隊最高25分，也無力挽回戰局。唐斯獲得23分8籃板3助攻，戈貝爾14分11籃板；愛德華（Anthony Edwards）手感低迷，16投僅4中，只拿到11分4籃板3助攻。

在贏得這場比賽後，湖人戰績來到39勝38敗，本季勝率首度過半，排名重新回到西區第7，也把灰狼擠到第9。

湖人

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