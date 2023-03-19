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NBA／浪花兄弟手感冷 勇士慘輸灰熊寫客場連敗難堪紀錄

體育新聞組／綜合18日電
柯瑞表現低迷，勇士也無力在客場止敗。(美聯社)
柯瑞表現低迷，勇士也無力在客場止敗。(美聯社)

即便對上的是缺少莫蘭特（Ja Morant），且才與馬刺隊血戰至延長賽的灰熊隊，勇士隊18日仍無法克服客場作戰的心魔，以119：133吞下客場11連敗，創下難堪紀錄。

灰熊與勇士之間的對決，已是NBA近年最知名的世仇組合。本場比賽，灰熊首節便取得10分領先，並在第二節一度將差距拉開到15分，最後帶著12分領先結束上半場；隨後，勇士第三節發起反攻，在剩下7分27秒時，透過22：9的攻勢，將分差縮小至4分。可惜最後仍功虧一簣，被灰熊逐步拉開比分，最終以119：133敗下陣。

除了仍因家庭因素缺陣的維金斯（Andrew Wiggins），迎回格林（Draymond Green）的勇士在18日日擺出過去一段時間的先發陣容踢館。

豈料，浪花兄弟受到「背靠背」作戰影響，本日手感不佳，柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）命中率都不到4成，後者三分球更僅9投2中、命中率22.2%，兩人各只得16與14分。反倒是板凳出發的庫明加（Jonathan Kuminga）表現依然優異，拿下全隊最多的24分。

灰熊方面，剛於馬刺主場與父親交換球衣的傑克森（Jaren Jackson Jr.），此役攻守俱佳，不僅在22次出手中得手12次、命中率超過5成，更在罰球線上5投4中，拿下31分7籃板3助攻，本就擅長的火鍋封蓋則有4次表現。

另外，前一戰剛完成生涯首次大三元的瓊斯（Tyus Jones），又傳出多達14次助攻，搭配砍下26分的貝恩（Desmond Bane）、摘下10籃板的提爾曼（Xavier Tillman），灰熊球員各司其職，聯手發力贏得這場大勝。

吞下客場11連敗的勇士，不僅超越由火箭隊保持的本季客場連敗紀錄，更將柯爾（Steve Kerr）執掌以來最長客場連敗數字往上推。今日賽後，勇士以36勝36負排名西區第7，跌出季後賽保證名單；灰熊則以43勝27負，與國王隊並列西區第2。

勇士 馬刺 柯瑞

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