NBA／尼克碎金塊3連勝 快艇遭逆轉 衛斯特布魯克成戰犯

尼克控衛布朗森（右）復出勇奪全隊最高的24分，率軍力克金塊。(美聯社)

揮別左腳傷勢，尼克控衛布朗森（Jalen Brunson）18日復出勇奪全隊最高的24分，外加5助攻，率隊以116：110戰勝來犯的西區龍頭金塊，笑納3連勝。快艇 則是遇險浪翻船，原本打完前3節還以82比74領先，卻被魔術末節上演大反撲，終場以108比113爆冷落敗，4連勝喊卡。

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布朗森賽前才領取2月東區最佳球員獎項，此役帶著獲獎的喜悅，第1節就拿到16分，讓尼克以36：28取得領先，並率隊克服下半場13分落後，第4節再度爆發的他，最後43秒兩罰俱中，又妙傳助攻中鋒M.羅賓森（Mitchell Robinson）灌籃，尼克順勢取得6分領先，力保戰果不失，讓滿場紐約球迷盡興而歸。尼克目前戰績42勝30負，暫居東區第5。

篤定晉級季後賽 的金塊，近來卻陷入低潮，6戰已吞下5敗，中鋒約基奇（Nikola Jokic）雖繳出24分、10籃板、8助攻，仍無法力挽狂瀾，這也是金塊隊自2017年10月30日以來首度兵敗紐約麥迪遜廣場花園。

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衛斯特布魯克（Russell Westbrook）開高走低的表現搞砸了快艇的連勝氣勢，快艇雷納德18日輪休，衛斯特布魯克得到更多上場機會，首節他的表現還算優異，投6中4、拿下11分，沒想到接下來3節，打了25分鐘的他，變成投8中1、4罰1中，僅拿3分，還發生多達5次失誤，成為快艇被逆轉的戰犯。

衛斯特布魯克賽後說，「今晚這場輸球責任都在我身上，我一開始打得還不錯，但下半場很糟糕。」他的糟糕表現，也讓保羅喬治（Paul George）單場轟下30分毫無意義，祖巴茲（Ivica Zubac）貢獻16分、16籃板，馬可斯莫里斯（Marcus Morris）13分。

魔術逆轉贏球的兩大功臣，分別是拿到28分(生涯新高)、6籃板、4助攻與4抄截的富爾茲，以及貢獻27分、13籃板的溫戴爾卡特(Wendell Carter)，法蘭茲華格納（Franz Wagner）也有20分進帳，反而是去年狀元班凱羅（Paolo Banchero）表現比較低迷，只有12分、6助攻進帳。