NBA／衛冕軍傷兵滿營 勇士急簽2球員力保季後賽

蘭姆上次於NBA登場已是近兩周以前。(路透)

隨著季後賽 將近，NBA 各隊15人名單也漸趨確定，其中，因各種因素導致人手短缺的勇士 隊，便在稍早將前鋒蘭姆（Anthony Lamb）雙向合約轉正為第15人，並額外以雙向合約簽下後衛基諾斯（Lester Quinones）。

作為衛冕軍，勇士原先陣容深度充足，沒想到近期屋漏偏逢連夜雨，不僅老將伊古達拉（Andre Iguodala）因左手腕骨折接受手術，維金斯（Andrew Wiggins）也因私人因素無限期缺席，格林（Draymond Green）更因累積16個技術犯規而被禁賽一場。

這些意外造成勇士前場戰力開天窗，球隊因此決定將最後一個球員位置，給予本賽季已為勇士出賽五十場，身高有198公分的雙向球員蘭姆，而非後衛傑若米（Ty Jerome）。蘭姆本季在NBA平均上場20.1分鐘，場均繳出7分、3.4籃板、1.7助攻。

蘭姆轉正後，勇士把空出來的雙向合約名額給了基諾斯。基諾斯在前段時間曾和勇士簽下十天短約，卻未獲得表現機會，但他回到勇士發展聯盟球隊後，手感十分火燙，更在昨日面對爵士發展聯盟球隊時，砍下46分，讓球隊願意給予更多機會。

西區季後賽席位競爭激烈，儘管勇士目前以36勝34負名列第六，但與第11名的爵士僅2.5場勝差，只要遭遇一波亂流，就很可能與季後賽擦肩而過。