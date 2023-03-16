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NBA／黃蜂18年沒贏過季後賽 傳喬丹擬出售多數股權

中央社／紐約16日綜合外電報導
NBA傳奇球星喬丹。資料照片。（Getty Images）
NBA傳奇球星喬丹。資料照片。（Getty Images）

根據運動媒體ESPN今天的報導，已退役的NBA傳奇人物喬丹（Michael Jordan）正就出售其在夏洛特黃蜂隊的多數股權進行談判，但近期不會達成任何交易。

法新社報導，不願透露姓名的消息人士向ESPN表示，喬丹將把黃蜂最大股份出售給小股東普洛特金（Gabe Plotkin），還有亞特蘭大老鷹的小股東史諾（Rick Schnall），喬丹本人預計將保留黃蜂少數股權。

富比世雜誌（Forbes）去年10月估算黃蜂市值約為17億美元，在NBA的30支球隊中，排行倒數第4。

喬丹曾5度獲得NBA最有價值球員，他在1990年代帶領芝加哥公牛獲得6次NBA總冠軍，並自2006年起成為黃蜂（當時名為山貓）小股東，後來在2010年以2億7500萬美元買下黃蜂。

上個月滿60歲的喬丹，憑著擁有家鄉北卡羅來納州的黃蜂，目前是NBA聯盟中，唯一握有球隊多數股權的非裔人士。

黃蜂從未能夠像喬丹那樣在球場上成功，它自從2004年以擴編球隊「山貓」亮相以來，從未贏過任何季後賽

球隊被喬丹收購後，在2010年季後賽第一輪中就敗陣，2014年季後賽再次被橫掃，後來球隊改名為黃蜂。

黃蜂上次進入季後賽是在2016年，當時他們在季後賽第一輪敗給邁阿密熱火。

自此之後，黃蜂就沒有進入過季後賽，並在去年以43勝39負的戰績，連續5個賽季失利。

今年賽季，黃蜂以22勝49負的戰績在東區15支球隊中排名第14，幾乎瀕臨淘汰。

喬丹 季後賽 NBA

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