慶幸自己絕殺未中 格林：省下5萬元

格林對公鹿第四節最後一擊未中，不過勇士仍在延長賽過關。（美聯社）

勇士 11日回到主場迎戰強敵公鹿，在四節結束前原本還處於8分落後劣勢，但靠著柯瑞 （Stephen Curry）力挽狂瀾的強勢飆分秀，硬是在最後關頭追平比分，柯瑞甚至還封阻哈勒戴（Jrue Holiday）的出手，讓勇士在最後1.9秒握有進攻機會。

暫停過後，柯瑞和湯普森（Klay Thompson）兩大射手都沒有執行任務，反而是讓格林（Draymond Green）在接獲球之後直接起身三分出手，可惜球並未命中，雙方進入延長賽加班。柯瑞在延長賽包辦全隊14分之中的9分，歷經苦戰才擊退公鹿，中止3連敗。

格林賽後回想那波絕殺一擊時，卻是十分慶幸自己當初並未投進。原因是他事先所想好的慶祝動作，恐怕會導致他收到聯盟罰款處分。

「我以為那球要絕殺了，」格林說道，「如果投進了那顆關鍵三分球，我原本計畫大跳禁忌之舞『Big Ball Dance』來慶祝勝利。但我還是很高興球隊最終能夠贏球，我也省下5萬美元的罰款。」

格林所說的禁忌之舞「Big Balls Dance」，正是卡塞爾（Sam Cassell）當年的「代表作」，一個被聯盟禁止的慶祝方式。

格林這場比賽最終是拿到5分13籃板9助攻，但他也直言自己受傷的右腳踝肯定會很疼痛，但仍會堅持出席下一場對太陽的比賽。「我們現在不具備可以選擇休息的條件。」格林說。

此外，對於柯瑞奮戰43分鐘狂砍36分的強勢演出，格林也盛讚他仍處於巔峰狀態，完全看不出年齡老化跡象。「柯瑞是歷史上最好的球員之一。」格林說。