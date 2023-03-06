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哈登MVP附身 單節怒砍19分 公鹿16連勝沒了

記者蔡佳霖／綜合報導
費城雙星聯手寫紀錄。（路透）
費城雙星聯手寫紀錄。（路透）

費城76人隊4日在客場面對聯盟戰績最佳且處於連勝高峰的密爾瓦基公鹿隊，哈登（James Harden）彷彿回到昔日火箭MVP時期，第四節力挽狂瀾怒砍19分，硬是帶領一度落後18分的76人演出大逆轉，終結對手16連勝紀錄。

這是76人終結對手連勝的第2長紀錄，在1982年3月28日，他們曾斬斷塞爾蒂克的18連勝表現。

對76人來說，也是以一場重要勝利結束明星周過後10天內打6場硬仗的魔鬼賽程，而對手更是5支東西區勁旅強權，包括2次面對熱火、灰熊、塞爾蒂克、獨行俠、公鹿等。

哈登全場轟進38分10助攻9籃板，安比德（Joel Embiid）也貢獻31分10助攻6籃板，兩人成為76人隊史第2組單場各繳出至少30分10助攻的搭檔，前一次已經要追溯到1965年了。若放諸全聯盟，兩人則是第5對同場各自至少30分10助攻的搭檔。

安比德賽後也讚賞了哈登在第四節的強勢演出。「他第四節打得太棒了！接連飆進關鍵球，帶領我們逆轉戰局。這就是哈登，我們早預期他會有如此表現。」

至於哈登則表示，雖然76人將有很高機率可以獲得季後賽門票，但球隊仍需要一場一場認真面對，為季後賽做好準備。

「我們要一場比賽一場比賽去拚，我們擁有最艱難的賽程之一，我們必須挺過去。但每場比賽都要努力變得更好，繼續前進並且為季後賽做好準備。」哈登說。

經此一戰，哈登生涯總得分累積達到2萬4515分，正式超越艾倫（Ray Allen），排名躍居歷史第25名，下一個超越目標將是尤恩（Patrick Ewing）的2萬4815分。

季後賽 費城

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