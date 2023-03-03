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NBA／傳哈登想回火箭…媒體：為了盡情去夜店

體育新聞組／綜合報導
有報導指出，哈登（左）今年休賽季會考慮重返火箭。（路透）
有報導指出，哈登（左）今年休賽季會考慮重返火箭。（路透）

76人球星哈登（James Harden）今年狀態維持不錯，幫助球隊打出東區第3的好成績，不過「The Athletic」記者阿米克（Sam Amick）和艾可（Kelly Iko）指出，哈登今年休賽季會考慮重返火箭，原因和夜店有關。

報導指出，哈登今年球季結束後有權跳出合約，火箭隊將追求這位昔日當家球星回歸，哈登本人也「非常認真」考慮這件事。不過哈登眼前的目標仍是幫助76人爭冠。

該報導也解釋哈登想回到火箭的原因，「在火箭打球比較自由，還可以做自己。」若哈登在火箭，就可盡情去夜店、還有前往拉斯維加斯的私人飛機，火箭的態度是他每晚能拿30分就好，這成為他想回火箭的主因。值得一提的是，哈登去年休賽季有和火箭隊年輕球員們訓練，其中他特別喜歡格林（Jalen Green），因此火箭高層對哈登的回歸信心十足。

該報導一出，引起軒然大波，76人總管莫雷（Daryl Morey）也趕緊出面闢謠，「我完全無法理解，感覺有人在刻意操弄」、「重要的是球員的想法，我也懂哈登在想什麼。他只專注在76人贏下總冠軍，他來到這後做得一切，都是為了能得到冠軍」。

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