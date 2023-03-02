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NBA／米契爾、泰托姆飆分大戰 賽後相擁上演溫馨一幕

聯合新聞網 / 即時報導
泰托姆(左)和米契爾(右)賽後擁抱。(Getty Images)
泰托姆(左)和米契爾(右)賽後擁抱。(Getty Images)

東區第2的塞爾蒂克與第4的騎士正面對決，雙方球星皆火力全開，米契爾（Donovan Mitchell）狂砍44分強壓泰托姆（Jayson Tatum）的41分，但騎士卻以113：117不敵塞爾蒂克。賽後出現溫馨畫面，兩位球星相互擁抱寒暄，隨後米契爾還和泰托姆的兒子（Deuce）擊掌。

值得一提的是，第四節比賽時，米契爾曾打算和場邊的Deuce擊掌，但卻被拒絕了。賽後米契爾與泰托姆擁抱後，找到躲在父親身旁的Deuce，伸出右手成功擊掌，米契爾也露出滿意地笑容。

本場比賽上半場雙方不分軒輊，比賽的分水嶺出現在第三節，塞爾蒂克全隊轟進41分，其中泰托姆個人獨得18分，反觀米契爾雖然攻下19分，但得不到隊友支援，三節打完騎士落後18分。

末節米契爾再砍進10分，隊友葛蘭德（Darius Garland）也挺身而出攻下15分，不過為時已晚，騎士終場仍以113：117吞下敗仗。

米契爾第三節曾重摔在地，他受訪時坦言自己腹股溝疼痛，他曾在1月中有過類似的傷勢。對此騎士主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）表示米契爾要接受評估，他回憶當時情況，「我一直和他說話，他想留在場上。他知道一旦離場就很難回來，我們與醫務人員交談後，決定把他留在場上。」

泰托姆今天得到41分，超越獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic），成為本季累積得分最多的球員。他也超越安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），成為NBA歷史上25歲以前得分第7多的球員。他賽後也談到自己將過25歲生日，「我努力活在當下，享受此刻的樂趣，我在聯盟已經6年，時間真的過得很快。」

泰托姆也談到與米契爾之間的對抗，「作為一個競爭者，我喜歡和他對位，喜歡跟他對抗。」泰托姆也提到先前已輸過騎士兩次，「我們一陣子沒碰到他們，在主場球迷面前打敗他們的感覺很棒。」

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