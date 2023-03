NBA／生涯首度遭驅逐 泰托姆拿詹皇誤判事件戲謔

塞爾蒂克在2月27日作客紐約的比賽中慘遭尼克修理,不僅連勝中斷,還把東區龍頭直接讓給了14連勝氣勢正旺的公鹿。

除了雙槍之一布朗(Jaylen Brown)缺陣之外,泰托姆(Jayson Tatum)的低迷表現也是球隊陷入苦戰的關鍵之一。特別是第四節中,泰托姆因一次三分出手未中進而對裁判的判決不滿,結果吞下第2次技術犯規遭驅逐出場。這是他加入NBA以來首度被趕出場。

後續網路上也出現泰托姆那一次三分球出手的影片,奮力撲上前防守的藍道(Julius Randle)疑似直接打到泰托姆的手臂,這或許也是當事人憤而朝裁判抗議抱怨的原因。

Lol this what I get for fouling Bron https://t.co/Tn4lXNJDCE