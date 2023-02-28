NBA／小鮑爾確認右腳踝骨折 賽季恐面臨提前「關機」

小鮑爾本季可說是飽受傷病困擾。(美聯社)

本季已經3度扭傷左腳踝導致缺席大半比賽的黃蜂隊當家後衛小鮑爾 （LaMelo Ball），27日在擊敗活塞的比賽中又傷到了右腳踝，被迫提前退場。

小鮑爾是在運球過程中沒有遭受身體接觸對抗就倒地，後續官方確認他是遭遇到右腳踝骨折，目前確切恢復時間還是未知數；在例行賽還剩19場的情況下，加上黃蜂戰績幾乎難以觸及附加賽，小鮑爾27日年賽季恐怕要提前「關機」了。

小鮑爾退場前是拿到18分6籃板5助攻，之前他在6場比賽有5場助攻超過雙位數，還有2場得分超過30分，狀態可說是漸入佳境，黃蜂更是打出賽季最佳的5連勝。但這一切隨著小鮑爾的受傷，恐怕也將曇花一現。小鮑爾本季受到傷勢影響，一共只打了36場比賽。

「這真的很艱難，因為他最近才剛開始打得這麼好，球隊顯然也表現得越來越好了。」總教練克里佛（Steve Clifford）無奈地說。

老將海瓦德（Gordon Hayward）賽後表示，在小鮑爾倒地當下，隊友們都希望他只是單純扭了一下，但隨後發現情況更加嚴重。

「我特別能理解這種感覺，真的是糟透了。傷病是比賽中最糟糕的一部分。」海瓦德說。

小鮑爾本季腳傷纏身，他的哥哥鮑爾（Lonzo Ball）則是關節 鏡手術 後恢復情況不如預期，27日年賽季一場未打，早早就宣告報銷。