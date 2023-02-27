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NBA／湯普森再次爆發飆32分 末節率勇士逆轉灰狼

記者蔡佳霖／綜合26日電
湯普森再度發威拯救殘陣勇士。（路透）
湯普森再度發威拯救殘陣勇士。（路透）

前一場狂砍12顆三分球豪取42分的湯普森（Klay Thompson），26日主場迎戰灰狼隊再度展現自己的重要價值。

湯普森在第四節後段先是一次助攻迪文森佐（Donte DiVincenzo）命中三分球，隨後他自己又補上一顆外線，這兩波關鍵進攻讓原本第四節一度落後12分的勇士直接扭轉戰局，反而取得6分超前，最終以109比107擊退灰狼，搶下二連勝。

「這是一場重大的勝利，不單是因為攸關排名卡位戰，這一勝更是提升了我們的信心，」勇士總教練柯爾賽後表示，「這是屬於一場團隊的勝利，每個人都做出貢獻。大家都很努力在場上競爭，表現得很棒。」

勇士主場依然是球隊能夠克敵制勝的重要堡壘，累積24勝7敗，在西區僅次於金塊和灰熊。目前勇士31勝30敗排名西區第7，落後前面的獨行俠0.5場勝差，也領先爵士0.5場勝差。

湯普森此戰23投12中包括命中6顆三分球，得到32分5籃板4助攻，其中第四節獨拿8分都出現在追分階段，搭配迪文森佐也拿到10分，帶動勇士以31比17完美收尾。

在最近8場比賽中，湯普森場均可以得到28.6分，場均命中6.5記三分，三分命中率達到47.3%。

勇士三大主力柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）和維金斯（Andrew Wiggins）都缺陣，但先發5人得分均達雙位數，迪文森佐拿到21分8籃板5助攻4抄截，魯尼（Kevon Looney）奮力搶下12分17籃板。

波爾（Jordan Poole）手感持續不振，20投僅5中，獲得15分4助攻3籃板2抄截，庫明加（Jonathan Kuminga）13分5籃板。

灰狼雖然整場比賽大半時間都掌握領先優勢，但第四節將近7分鐘內只得到3分，反讓勇士豪取20分，球隊從天堂跌落地獄深淵，難以自拔。

里德（Naz Reid）拿下全隊最高30分，外加9籃板5抄截2阻攻；愛德華（Anthony Edwards）狀態欠佳19投僅5中，得到12分7助攻5籃板2抄截2阻攻，這是他自1月6日以來的單場得分新低。

勇士 柯瑞

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