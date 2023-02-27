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NBA／落後27分 詹姆斯、戴維斯強勢反彈 湖人逆襲獨行俠

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯（左）率領湖人擊敗獨行俠，拉出3連勝。（路透）
詹姆斯（左）率領湖人擊敗獨行俠，拉出3連勝。（路透）

第二節一度落後27分的湖人隊，在下半場演出超級逆轉秀，末節靠著詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）合砍19分，最終以111：108客場氣走獨行俠，寫下隊史近21年來最大的落後分差逆轉勝紀錄。

來源：YouTube

前一次湖人上演大翻盤的對手正好也是獨行俠，時間出現在2002年12月5日，當時湖人是從落後30分，一路反彈最後以2分之差險勝。

「球員們沒有感到氣餒，」總教練漢姆（Darvin Ham）談到比賽中大幅落後狀態，「他們只想保持著彼此鼓勵。」

湖人雙槍合拿56分，戴維斯攻下30分15籃板4助攻3阻攻，詹姆斯得到26分8籃板3助攻；此外，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）表現優異，獲得15分17籃板4抄截，施羅德（Dennis Schroder）進帳16分8助攻。

儘管湖人全場三分球34投僅6中，遠低於獨行俠的20顆，但罰球次數足足多了一倍，球隊依然能找到不同的方式，搭配其他副手適時跳出，拿下一場重要勝利。湖人取得3連勝，且是近5戰拿4勝，大幅縮小和前10名球隊的差距，勝率逐禁逼近5成。

唐西奇（Luka Doncic）拿到26分9籃板5助攻，不過除了首節獲得14分外，接下來比賽遭到范德比爾特的防守壓制，14投僅5中，也是獨行俠後繼乏力的關鍵之一。

唐西奇在第四節得到6分，「末節之王」厄文（Kyrie Irving）也只有6分進帳，兩人合計12投4中，只獲得3次罰球機會，對比紫金雙巨頭的強勢表現，達拉斯雙星顯得力有未逮。

厄文此戰得到21分11籃板5助攻；替補的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）獲得17分，伍德（Christian Wood）14分9籃板。

與湖人形成對比的是，獨行俠最近5場比賽只拿到1勝，雙槍合體的效果顯然不如預期。

湖人 厄文

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