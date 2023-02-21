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NBA／格林問公鹿如何奪冠？字母哥：學習勇士

記者蔡佳霖／綜合報導
安戴托昆波終於率隊贏得明星賽勝利。（Getty Images）
安戴托昆波終於率隊贏得明星賽勝利。（Getty Images）

受到右手傷勢影響，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在明星賽完成一次灌籃後只打了20秒就提前退場，不過在隊友的強勢得分發揮之下，終於是斬斷詹姆斯（LeBron James）在明星賽改制後的5連勝。

比賽過程中都在場邊加油助威的安戴托昆波，還接受客串記者的勇士隊前鋒格林（Draymond Green）訪問。被問到該如何做才能率領公鹿再次奪冠時，安戴托昆波也拿了勇士做為榜樣。

「我和我們球隊需要像你們一樣，要向勇士學習。」安戴托昆波說。

「勇士在這些年建立起良好的習慣，無論戰績如何，你們總是有機會贏得比賽，這就是源於你們良好的打球習慣。這也是我們應該去做的事情，如此就有可能為密爾瓦基帶來另一座總冠軍。」

格林接著又問到安戴托昆波如何看待他與約柯奇（Nikola Jokic）的MVP之爭，對此，安戴托昆波回道：「我不能把注意力放在這件事情上，這是我無法控制的。我只能盡全力幫助球隊，只要能健康上場並享受比賽就足矣。」

根據消息，安戴托昆波20日前往紐約，針對其右手腕傷勢做進一步的檢查。

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